Żyrandole do salonu – jak podkreślić niebanalny charakter wnętrza?

Lampa z klasycznym kloszem czy żyrandol?

Projektując nowoczesny salon, należy wziąć pod uwagę rozwiązania proste i minimalistyczne. Znakomicie sprawdzą się lampy klasyczne bez zbędnych zdobień i o geometrycznych kształtach. Czy w takiej sytuacji żyrandole w ogóle należy brać pod uwagę? Żyrandole kojarzą się najczęściej z przepychem i światłem odbijającym się w kryształowych elementach, ale obecnie producenci oferują wiele intrygujących rozwiązań, które znajdą zastosowanie również w nowoczesnych wnętrzach. Można wybrać na przykład żyrandol o nieskomplikowanej budowie przypominającej świecznik, ale wykonany z materiałów wpisujących się w minimalistyczną koncepcję, co oznacza m.in. zupełnie gładką powierzchnię ramion wykonaną np. z chromowanego materiału. Warto rozejrzeć się również za niecodziennymi kształtami wykonanymi z metalu lub tworzyw sztucznych np na stronie grupamo.pl. Zróżnicowana oferta sprawia, że aranżacja salonu może być realizowana w różnych stylach.

Dekoracyjne walory żyrandoli w stylu rustykalnym

Jeżeli planujesz, jak urządzić salon i mimowolnie szukasz inspiracji w dawnym stylu, być może zainteresuje cię aranżacja o charakterze rustykalnym. Oryginalnie i pięknie prezentują się również stare dworki. Właśnie w takich wnętrzach jako oświetlenie salonu zwykle wykorzystywane są żyrandole. Rozłożyste pięcioramienne lub nawet bardziej rozbudowane modele sprawdzają się w pomieszczeniach o dużej powierzchni. Zapewniają niesamowity efekt dekoracyjny. W rustykalny klimat idealnie wpisują się żyrandole świecznikowe, których ramiona są skierowane ku górze. Zapewniają przyjemne światło wywołujące wrażenie przytulności. Szczególnie pożądane są warianty z patynowaną powierzchnią, których wygląd nawiązuje do żyrandoli sprzed lat.

Kryształowe żyrandole dla amatorów przepychu

Kryształowe żyrandole do salonu spełnią oczekiwania wielbicieli bogactwa we wnętrzach. Kryształy sprawiają, że pomieszczenie jest pełne światła o wyjątkowym charakterze. Takie żyrandole sprawiają, że najskromniejsze aranżacje salonu zyskują nowy wymiar. Szczególnie polecane są do wnętrz utrzymanych w klimacie glamour. Podkreślają luksusowy charakter pomieszczenia. Kryształowe żyrandole przybierają rozmaite formy. Mogą być zdobione kryształami w subtelny sposób, ale są dostępne również modele, które emanują ekskluzywnością. Współcześni klienci mają wysokie wymagania, dlatego można kupić żyrandole, których forma tchnie nowoczesnością. Można je z powodzeniem zastąpić również plafonami ozdobionym kryształami. Wybór zależy wyłącznie od efektu, jaki pragnie się uzyskać. Możliwości są wręcz nieograniczone.