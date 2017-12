ŻYCZENIA SYLWESTROWE 2018. Oto najciekawsze życzenia na sylwestra. Zobaczcie najpiękniejsze i najbardziej oryginalne życzenia, jakie można złożyć bliskim i znajomym na sylwestra. Oto nasze zestawienie. Jeżeli nie masz pomysłu na życzenia, możesz skorzystać z naszych propozycji życzeń sylwestrowych.

ŻYCZENIA SYLWESTROWE 2018

ŻYCZENIA SYLWESTROWE 2018. WIERSZYKI ŚMIESZNE

ŻYCZENIA SYLWESTROWE 2018. ORYGINALNE

Szampana piccolo,Brokatu na czoło,Uśmiechu na twarzy,Szampańskiej zabawy,Życzeń serdecznych,Wspomnień najlepszychoraz braku kacakiedy w Nowym Roku pamięć wraca …Bardzo dużo prezentów,mało w życiu zakrętów,dużo bąbelków w szampanie,kogoś kto zrobi śniadanie,a na każdym krokuszczęścia w Nowym Roku!W Sylwka będzie ludzi tłokA przed Tobą cały następny 2018 rok Więc 3maj się ciepłoNiech kłopoty przed Tobą uklęknąBo w 4rech literach je mamyI wszystko dobrze sobie poukładamy!W 2018 roku idź do przodu krok po krokuniechaj fiskus cię nie dręczy,niech komornik cię nie męczy,niech rodzina żyje w kupie,resztę miej głęboko w dupie!W Nowym Roku - tuż po balu,Oprócz zdrowia, szczęścia no i szmalu,Błagaj niebiosa, by Ci podarowałyDużo dzikiego seksu i dobrej gorzały.Do Siego Roku!Kiedy Nowy Rok tak szybko nadchodziKolejny kieliszeczek nam nie zaszkodzi,I dwa kufle piwa to za mało,Litr szampana by się przydało.Trzeba zapić wszelkie troski,By rok 2018 był dla nas boski!Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,niech Nowy Rok szczęściem spłynie na Ciebie,a los nigdy nie zostawi Cię w potrzebie.Najlepsze życzenia noworoczne przesyła…Serdecznych spotkań rodzinnych,pukania do drzwi,przyjaznych twarzy,dużo radości,serdecznych objęć, pocałunków,szczęśliwych wspomnień,aby Święta były właśnie tym,czym powinny być - odrobinąciepła w środku zimy,światłem w mroku...Nadchodzący Nowy Rokto nie tylko okres radości,ale również zadumynad tym co minęło i nad tym co nas czeka.Tak więc dużo optymizmui wiary w pogodne jutro życzy …Stary Rok mija, lecz marzenia zostają,niech one się Tobie wszystkie spełniająi z Nowym Rokiem niech los Ci się odmieni,a ogród życia wnet się zazieleni.