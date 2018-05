Życzenia na pierwszą komunię świętą (© Arkadiusz Gola)

To wyjątkowy dzień dla każdego wierzącego. I podniosłe, szczególne wydarzenie dla dziecka, które po raz pierwszy przystępuje do komunii świętej. Jeśli wybieracie się na pierwszą komunię, a opuściła Was wena, podpowiadamy, jakie życzenia komunijne, czy wierszyki możecie zamieścić na pamiątkowej kartce. Zobaczcie piękne życzenia i wierszyki komunijne.

Złóż życzenia na Pierwszą Komunię Świętą, życzenia oryginalne, uroczyste, oficjalne, piękne, eleganckie i wesołe. Życzenia komunijne najlepiej złożyć osobiście. Jeśli nie mamy takiej możliwości, zadzwońmy do kogoś z życzeniami, lub wyślijmy życzenia na specjalnej, okolicznościowej kartce. Choć nie wypada wysyłać smsów na Pierwszą Komunię Świętą, niektórym się to zdarzy. Życzenia na Komunię Świętą będą pamiątką dla dziecka przyjmującego Komunię Świętą. Piękna kartka okolicznościowa z eleganckimi życzeniami pozwoli kiedyś przywołać wspomnienia sprzed lat i wzruszy. Podpowiadamy, co napisać na komunijnej kartce. My w każdym razie proponujemy kilkanaście przykładowych.



*** Przygotuję Ci serce dziecinne, takie małe, tak ciche i słabe, a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne, kiedy wstąpisz w me serce niewinne W uroczystym dni Pierwszej Komunii Świętej błogosławieństwa Bożego życzy...



*** Idź drogą bez przeszkód, miej w sercu wiarę, uczciwość i miłość, aby Bóg prowadził Cię przez życie godnie i szczęśliwie. Na Pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej życzenia wielu łask Bożych



*** Dziś radość dla Ciebie niesłychana, bo idziesz z miłością na spotkanie Pana. Pamiętaj, że On Cię zawsze usłyszy czy modlisz się głośno czy w głębokiej ciszy.



*** Ukochane małe dziecię, Gdy chcesz szczęście mieć na świecie. Gdy Cię minąć ma zła droga, Nade wszystko miłuj Boga. Kochaj swoich rodzicieli, By pociechę z Ciebie mieli. Ale pomnij że Bóg w niebie, Ma w opiece zawsze Ciebie. bo idziesz z miłością na spotkanie Pana. Pamiętaj, że on Cię zawsze usłyszy, czy modlisz się głośno, czy w głębokiej ciszy.



*** Dzisiaj przyjęłaś po raz pierwszy Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej, w postaci małego, białego opłatka. Niech ta chwila utkwi w Twojej pamięci na zawsze, wyznaczając właściwy kierunek postępowania w trudnych, życiowych sytuacjach. Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej wielu obfitych Łask Bożych życzy Matka Chrzestna z rodziną



*** W uroczystym dniu Pierwszej Komunii Świętej życzymy Ci dużo łask Bożych, trwałego szczęścia, czystego serca i opieki Jezusa Chrystusa



*** Szukaj radości w Panu, On spełni pragnienia Twego serca! Obfitych łask Bożych na całe życie w dniu Pierwszej Komunii Świętej, życzy…



*** Ukochane małe dziecię, Gdy chcesz szczęście mieć na świecie. Gdy Cię minąć ma zła droga, Nade wszystko miłuj Boga. Kochaj swoich rodzicieli, By pociechę z Ciebie mieli. Ale pomnij że Bóg w niebie, Ma w opiece zawsze Ciebie.



