Zwłoki dziecka porzucone w foliowym worku. Sprawę bada policja

W sobotę po południu policja otrzymała zawiadomienie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 112.

Na wrocławskim osiedlu Muchobór znaleziono zwłoki dziecka ukryte w foliowym worku. Niestety zgłoszenie potwierdziło się. Przez kilka godzin w pobliżu ulicy Wańkowicza swoje czynności prowadziła policja i prokuratura.

Jak udało się dowiedzieć naszemu reporterowi, foliowy worek znalazł podczas spaceru ze znajomymi Bartłomiej Tylkowski przewodniczący zarządu osiedla Muchobór Wielki. Czarny worek leżał przy popularnej wśród mieszkańców ścieżce w pobliżu ulicy Wańkowicza. Natychmiast powiadomiono służby.

Trwają prokuratorskie czynności w tej sprawie. Ze względu na dobro śledztwa, policja na chwilę obecną nie może ujawniać zbyt wielu okoliczności tego dramatycznego odkrycia.

- Wiadomo, że są to zwłoki noworodka - poinformował nas w niedzielę rano st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Śledczy wstępnie ustalili, że dziecko urodziło się niedawno. Więcej będzie wiadomo po sekcji zwłok. Zgłoszenie wpłynęło do nas z Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego alarmowy nr 112 - tyle na chwilę obecną możemy powiedzieć.

W tej okolicy znaleziono zwłoki noworodka: