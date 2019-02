Zrobili nocny wyścig i zabili im na pasach rodziców. Dramatyczny APEL sąsiada: Pomóżcie braciom, sierotom

Tragedia, do której doszło 27 października wstrząsnęła mieszkańcami nie tylko Jeleniej Góry, ale i całego kraju. Policja i prokuratura działały błyskawicznie. Już dwa dni później sąd tymczasowo aresztował uczestników nielegalnego nocnego wyścigu, którego efektem było śmiertelne potrącenie mężczyzny i kobiety.

Jak opisuje prokuratura, sprawcy jechali od strony centrum w kierunku Wrocławia. Ścigając się, znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Wstępna opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego mówi, że kiedy zbliżali się do przejścia, mieli na liczniku nie mniej niż 135 km/h.

- Kierujący pojazdem marki Seat wjeżdżając na przejście dla pieszych uderzył w pokrzywdzonych. W wyniku doznanych na skutek uderzenia rozległych obrażeń, pokrzywdzeni ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia. Oba uczestniczące w wyścigu pojazdy zatrzymały się za przejściem dla pieszych - zaznaczają śledczy.

Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali kierowcę seata 25-letniego Łukasza O. i kierowcę volkswagena 21-letniego Oskara L., a także 20-letniego pasażera tego auta.

Postawiono im zarzuty. To kwalifikowany typ przestępstwa zabójstwa, za co grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Obu kierowcom postawiono też zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym zagrażającej zdrowiu i życiu wielu osób. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. 20-letniego pasażera przesłuchano jako świadka i zwolniono do domu.

DRAMATYCZNY APEL Z PROŚBĄ O POMOC

W internecie na stronie zrzutka.pl pojawił się dramatyczny apel o pomoc dla dzieci ofiar tego wypadku, które są obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Zbiórkę pieniędzy, które mają im pomóc, założył sąsiad rodziny.

Jak pisze mężczyzna:

Celem mojej zbiórki jest uzyskanie jakiejkolwiek kwoty dla potrzebujących DWÓCH BRACI. Dnia 27.10.2018r. moi sąsiedzi stracili swoich rodziców, którzy prawidłowo przechodzili przez pasy i zostali zabici przez dwóch nieodpowiedzialnych ludzi biorących udział w nielegalnym wyścigu.

Sytuacja BRACI jest ciężka, ponieważ zostali sami w domu z chorą na serce babcią. Z ich ostatnich oszczędności oraz renty babci zostanie odprawiona ceremonia pogrzebowa. POTRZEBUJĄCY zostali praktycznie bez pracy, którą organizowali im rodzice.

Uważam, że nie ma nic gorszego jak pierwszy zimowy chłód, pierwsze rachunki za dom oraz brak środków do życia przy otaczającej ich tragedii - jako sąsiad próbuję pomóc aczkolwiek sam temu nie podołam. Jeżeli masz wolną złotówkę to proszę prześlij ją dla rodziny ofiar lub chociaż udostępnij dalej moją zrzutkę . Z góry bardzo dziękuję w imieniu rodziny ofiar....

Sąsiad chce uzbierać 10 tys. zł dla braci. W sobotni poranek na koncie znajdowało się 4 tys. 388 zł. Każdy może pomóc. Niżej podajemy link do zbiórki, gdzie na bieżąco możecie też śledzić, ile udało się zebrać na rzecz dzieci ofiar tej tragedii.

PIENIĄDZE DLA BRACI MOŻNA WPŁACIĆ TUTAJ