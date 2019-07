Zostań partnerem dziesiątej edycji plebiscytu Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2019!

Chociaż to już 10. edycja plebiscytu, to na Dolnym Śląsku wciąż jest wiele miejsc, które warto odwiedzić i którymi warto się pochwalić. To świetna okazja do wypromowania atrakcji turystycznych, hoteli, pensjonatów, restauracji i usług, a nawet ważnych dla regionu wydarzeń.

Laureaci wybierani są w kilku kategoriach:

• atrakcja turystyczna (Niezwykłe Miejsca),

• hotel/pensjonat (W Gościnie),

• gastronomia (Smaczny Klimat),

• fotografia (Pocztówka z Dolnego Śląska),

• osobowość turystyki (Dolnośląska Osobowość Turystyki),

• ważne wydarzenie związane z regionem (Wydarzenie Roku).

Plebiscyt trwa od lipca do września – na koniec odbędzie się uroczysta Gala zorganizowana, jak co roku, w klimatycznym miejscu z udziałem laureatów i lokalnych władz.

