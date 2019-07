Zostało mało czasu, żeby pomóc dwuletniemu Mikołajowi choremu na raka!

Mikołaj jest w trakcie remisji choroby, ale jego życie cały czas jest zagrożone! Jeśli nowotwór znowu zaatakuje, to nie będzie już ratunku. Jedyną nadzieją jest specjalna szczepionka przeciwnowotworowa, która jest podawana w klinice w Nowym Jorku. Ma ona pobudzić organizm Mikołaja do wytwarzania przeciwciał już do końca życia. Jednak, żeby szczepionka była skuteczna, trzeba ją podać w ciągu 100 dni od zakończenia leczenia przeciwciałami, a to Mikołaj zakończył 4 kwietnia!

Leczenie w Nowym Jorku jest bardzo drogie – brakuje jeszcze 366 tysięcy złotych, czyli aż 55% całej kwoty. Niestety nie ma zbyt dużo czasu na jej uzbieranie, dlatego rodzice bardzo proszą o pomoc.