Oryginalny baner ma zachęcić ludzi do uczestniczenia w mszach świętych. (© Marek Weiss)

Co prawda ksiądz proboszcz nie jest "nasz", dolnośląski, ale tak nas urzekł, że postanowiliśmy pokazać Wam jego pomysł. Gospodarz parafii pod Ostrowem Wielkopolskim wywiesił baner, w którym w oryginalny sposób zachęca wiernych do uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych. Chodziło o to, by skupić uwagę mieszkańców. I udało się. Bo kto przeszedłby obojętnie obok wielkiego baneru na opuszczonym budynku, który nawołuje "Przyjdź do kościoła zanim cię przyniosą". Autorem jest ksiądz Damian Hołoś, proboszcz z Latowic. Jak mówi, chce by ludzie bywali w kościele za życia, a nie gdy rodzina urządza pogrzeb...

