Zobacz zdjęcia z wielkiej powodzi we Wrocławiu w 1903 roku!

Jedna z bardziej znanych powodzi, która miała katastrofalne dla miasta skutki, miała miejsce w lipcu 1903 r. Ponad połowa miasta znalazła się pod wodą. Powódź spowodowana była obfitymi opadami deszczu w Czechach i na Śląsku. Fala kulminacyjna dotarła wówczas do Wrocławia 12 lipca. W ciągu kilku godzin przekroczone zostały stany alarmowe i woda zalała wschodnie dzielnice. Po 24 godzinach poziom Odry osiągnął poziom 7 metrów, a rzeka połączyła swój nurt z przepływającą obok Oławą. W ciągu kilku dni woda zalała odrzańskie wyspy, podeszła pod most Uniwersytecki. Zalany został też ogród zoologiczny. Pod wodą znalazły się także okoliczne wsie: Kozanów i Maślice. Mieszkańcy Starego Miasta i okolic mieli ogromne problemy z przemieszczaniem się po mieście. Zalane tory tramwajowe na Kościuszki czy Traugutta uniemożliwiały jazdę tramwajom elektrycznym. Najtrudniej było się jednak wydostać z zalanych wysp odrzańskich. Ich mieszkańcy byli jednak bardzo pomysłowi i oprócz tradycyjnych łodzi, wykorzystywali drzwi czy koryta dla świń do pływania. Powódź ustąpiła 17 lipca.

polecane: FLESZ: Wakacyjne utonięcia. Jak zapobiec tragedii? Wideo