Zobacz zdjęcia z V Wrocławskiego Biegu Akademickiego

Dochód z zawodów trafi do dwuletniej Marysi, która walczy z nowotworem jamy ustnej.

Głównym punktem imprezy był bieg na dystansie 5 oraz 10 km. Aby wystartować nie trzeba było koniecznie być studentem. Równocześnie prowadzona była klasyfikacja "open" oraz "student". Dochód , jak co roku przeznaczony jest na cel charytatywny. Tym razem przekazany będzie na dalsze leczenie dwuletniej Marysi, której historia choroby jest dramatyczna, ale widać na szczęście szansę na całkowite wyzdrowienie.

Marysia urodziła się jako zdrowe dziecko z dziesięcioma punktami w skali Apgar. Mając trzy miesiące na lewym policzku wyszła jej plamka, naczynko. Jej rodzice od początku szukali pomocy u lekarzy, którzy stwierdzili że to naczyniak. Chodzili od lekarza do lekarza szukając pomocy, ponieważ zmiana cały czas rosła, a każdy z mówił, że to naczyniak i sam się wchłonie.

Obecnie Marysia ma dwa latka i jest po dziewięciu cyklach chemioterapii, jednak przed nią leczenie podtrzymujące, które dopiero rozpoczyna. Guz zniknął już z policzka Marysi, jednak zostawił po sobie ślad, którego chcielibyśmy wspólnie się pozbyć, żeby pomóc Marysi wrócić do normalności i przywrócić jej zdrowy wygląd. Biegnący w V Wrocławskim Biegu Akademickim pomagali tej dzielnej i uśmiechniętej dziewczynce w powrocie do zdrowia.

Wrocławski Bieg Akademicki jest inicjatywą studencką powstałą w 2014 roku. Pierwsza edycja tego wydarzenia doczekała się swojej inauguracji w 2015 roku. Organizatorami biegu są studenci, członkowie Informacji Kulturalno-Sportowej Studentów oraz Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.