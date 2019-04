Kadra Narodowa Pływaków kończy właśnie zgrupowanie na Teneryfie, z którego poleci prosto na zawody Swim Open w Sztokholmie. To etap przygotowań do mistrzostw świta, które w połowie lipca odbędą się w południowokoreańskim mieście Gwangju. Ośrodek Tenerife Top Training w mieście La Caleta, to świetne miejsce, by budować formę. Nasi zawodnicy trenują co prawda na otwartym basenie, ale klimat wyspy temu sprzyja. Oprócz dziesiątków kilometrów, które muszą przepłynąć, jest też nieco czasu, by skorzystać z kanaryjskiego słońca. Zobaczcie nasze pływaczki na zgrupowaniu na Teneryfie! WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻECIE PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK!

