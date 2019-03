Zobacz, w których wrocławskich szkołach będzie strajk!

Kolejne wrocławskie szkoły i przedszkola zgłaszają gotowość udziału w ogólnopolskim strajku nauczycieli, który rozpocznie się 8 kwietnia. Według zapowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego, strajk ma trwać do skutku - czyli do czasu spełnienia przez rząd postulatów dotyczących m.in. podwyżek dla nauczycieli. W czasie strajku szkoły będą nieczynne.

Tam, gdzie nauczyciele głosowali już w sprawie udziału w strajku, chęć udziału w proteście deklaruje najczęściej od 80 do 90 procent pracowników szkół i przedszkoli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie ujawnia oficjalnej listy placówek, które wezmą udział w proteście i będą zamknięte od 8 kwietnia. - Nauczyciele cały czas głosują i protokoły poreferendalne spłyną do mnie najprawdopodobniej dopiero 25 marca, do tego czasu nie mogę ujawnić jak przebiega głosowanie - mówi nam Mirosława Chodubska prezes dolnośląskiego oddziału ZNP. Jednak jak przyznaje, zdecydowana większość, nawet ponad 90 procent pracowników opowiada się za strajkiem. Jak mówi przynależność związkowa lub jej brak nie ma tu większego znaczenia. - Wszyscy nauczyciele głosują zgodnie z własnymi sumieniami, to czy należą lub nie należą do któregoś z kilkunastu związków nie odgrywa żadnej roli - tłumaczy. Referenda strajkowe zorganizowano w tych placówkach, które pozostają w sporze zbiorowym z resortem oświaty. Na Dolnym Śląsku to 82 procent wszystkich szkół i przedszkoli. Powstała jednak internetowa mapa protestujących placówek, do której sami nauczyciele zgłaszają szkoły, które będą strajkowały. Na liście do dzisiaj znalazło się już 35 placówek z Wrocławia. Są to: