Oblężenie Wrocławia trwało od 13 lutego do 6 maja 1945 we Wrocławiu (i jego okolicach) pomiędzy wojskami radzieckimi, a Niemcami. To jedna z ostatnich bitew II wojny światowej w Europie. Zobacz unikatowe zdjęcia ze zbiorów Fotopolska.eu z 1945 roku.