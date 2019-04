Zobacz przystojnych i dzielnych strażaków z OSP z okolic Wrocławia (ZDJĘCIA)

Zgłoś do nagrody strażaka lub jednostkę OSP!

Strażacy to grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym i uznaniem w Polsce. Nie tylko walczą z ogniem i często ratują zdrowie i życie, lecz także strzegą nas i pomagają w wielu innych sytuacjach. Dla strażaków ochotników to więcej niż służba. To pasja i pow...