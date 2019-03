Zobacz nowy apartamentowiec nad Odrą. Za ile możesz kupić tu mieszkanie?

Pod budynkiem Zyndrama (ul. Zyndrama z Maszkowic 20) na Kępie Mieszczańskiej miało miejsce symboliczne przekazanie klucza do tego nowoczesnego, butikowego apartamentowca. To oznacza, że budowę oficjalnie można uznać za zakończoną. Budynek ma pozwolenie na użytkowanie. Niektórzy właściciele właśnie rozpoczęli wykańczanie mieszkań. - Gotowy jest także dziedziniec, który jako jeden z niewielu we Wrocławiu jest w pełni zagospodarowany. Wiosną na pewno pięknie się zazieleni – powiedział podczas przekazania klucza Ireneusz Kordalski, dyrektor regionu z firmy PORR, która była głównym wykonawcą.

Zyndram herbu Słońce

Stojąc przed budynkiem nie sposób nie zwrócić uwagi na elewację wykonaną ze szlachetnych materiałów. Fasadę zdobi spiek kwarcowy, z kolei od strony dziedzińca dominuje płytka klinkierowa. – Frontowa ściana to reprezentacyjna wizytówka Zyndrama, natomiast jasna płytka elewacji od strony dziedzińca nawiązuje do przedwojennej architektury Wrocławia – wyjaśnia Miłosz Greszta, przedstawiciel spółki 6B47, dewelopera inwestycji. Ciekawostką jest również symbol ułożony z kostki w bramie prowadzącej do częściowo podziemnego garażu - to herb Słońce sławnego rycerza Zyndrama z Maszkowic.

Architekci z pracowni Hubka zadbali także o nowoczesny i elegancji wygląd wnętrza budynku. W środku również użyto szlachetnych materiałów, drewnianych oklein i modnego surowego betonu. Lobby, które zdobi drewniany totem na ścianie, wykończone jest włoskim gresem. Podobnie jak klatki schodowe, gdzie użyto także forniru. Do apartamentów poprowadzą ponad 2,5-metrowe drzwi wejściowe. – Tak wysoka jakość wykończenia części wspólnych i elewacji, jak również wspaniała lokalizacja budynku nad rzeką sprawiły, że inwestycja

Zyndrama od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do kupienia zostały ostatnie mieszkania np. dwustronny apartament z dużymi przeszkleniami, loggią oraz widokiem na Odrę – wyjaśnia Krzysztof Jabłoński, prezes biura Iglica Nieruchomości.

Balkony nad samą Odrą

Wśród dostępnych mieszkań jest jeden z dwóch penthouse’ów na 7. piętrze. Ten luksusowy apartament ma ok. 150 mkw. powierzchni, w tym salon z aneksem kuchennym, cztery sypialnie, trzy łazienki, garderobę i dwa balkony: od strony rzeki i od strony dziedzińca. Stojąc na tym od strony Odry jest się jakby nad wodą, a oko cieszy widok Uniwersytetu Wrocławskiego, dachów rynku i wież połączonych Mostkiem Pokutnic. – Piękne widoki roztaczają się także z balkonów i okien mniejszych mieszkań. Co ważne, znajdujemy się w kwartale ulic, gdzie nie pojawią się już żadne budynki mieszkalne, które zasłoniłyby panoramę. Dużym atutem Zyndrama jest cisza i spokój, pomimo lokalizacji w centrum i nad Odrą. We Wrocławiu jest niewiele takich inwestycji – podkreśla Miłosz Greszta.

W budynku Zyndrama znalazło się łącznie 48 apartamentów o zróżnicowanych powierzchniach, z loggiami i balkonami, w tym butikowe mieszkania typu waterfront. Każde mieszkanie można wyposażyć w klimatyzację, a miejsca parkingowe w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. W budynku są dwa wspólne pomieszczenia do przechowywania np. rowerów. Ceny mieszkań zaczynają się od 8,5 tysiąca za metr kwadratowy.

źródło: materiały prasowe