Zobacz nowe samochody Vozilli. Będą też skutery (ZDJĘCIA, CENNIK)

Samochody renault ZOE zastąpiły najbardziej wysłużone w Vozilli nissany. Nowe pojazdy zostały rozlokowane w różnych częściach miasta i można je już wypożyczać. ZOE rozpoznamy w aplikacji po innym zdjęciu albo wyszukamy ten model, korzystając z opcji filtrowania. Renault ZOE to kompaktowy, typowo miejski samochód z automatyczną skrzynią biegów. Maksymalna prędkość to 135 km/h, do 50 km/h rozpędza się w cztery sekundy.

- Oprócz tego renault ZOE od nissanów odróżnia także to, że mają wyświetlacz pokazujący parametry samochodu. Nie będzie też problemu z hamulcem ręcznym - mówi Miłosz Franaszek, prezes Vozilli.

Renault oprócz modelu ZOE ma jeszcze inne modele samochodów elektrycznych: renault kangoo i renault twizy. To europejski lider w sprzedaży samochodów elektrycznych. W całej Europie w ramach car-sharingu udostępnia 5 tys. aut. Wkrótce na rynek wypuszczony zostanie także renault master, czyli swego rodzaju furgon do przewożenia towarów.

Prezes Vozilli zapowiedział również, że na dniach podpisana zostanie umowa z Blinkee, dzięki której w aplikacji Vozilli będzie można wypożyczyć nie tylko samochody, lecz również skutery elektryczne.