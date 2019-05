Zobacz najnowsze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Godz. 21.21

PRAWDOPODOBNY ROZKŁAD MANDATÓW W WYBORACH EUROPEJSKICH 2019:

Prawo i Sprawiedliwość - 24 mandaty

Koalicja Europejska - 22 mandaty

Wiosna - 3 mandaty

Konfederacja - 3 mandaty

Prof. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Niespodzianki nie było. Sondaże dawały zwycięstwo PiS no i PiS wygrał. Zaskoczeniem mimo wszystko jest slaby wynik małych partii. To znaczy, że postępuje polaryzacja sceny politycznej. Ponad 80 procent głosów padło na dwa ugrupowania. Są coraz silniejsze dwa bieguny. PiS uzyskał lepszy wynik niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że w liczbach bezwzględnych uzyskał podobny wynik co cztery lata temu w wyborach parlamentarnych. Po czterech latach rządzenia to bardzo dobry rezultat. Koalicja Europejska też uzyskała przyzwoity wynik.

Co można powiedzieć na podstawie tych wyników o wyborach parlamentarnych jesienią? Z tej perspektywy to jest wynik dobry dla PiS-u. Wybory do Parlamentu Europejskiego zawsze były dla tej partii trudne. Gorzej ma Koalicja Europejska bo to twór kilku różnych partii. I teraz ich liderzy będą myśleć co dalej. Nie wiadomo co zrobi Biedroń.