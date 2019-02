Zobacz, kto dziś w nocy dostał Oscara (LISTA NAGRODZONYCH)

OSCARY 2019. Kto wygrał? Zwycięzcy

To bardzo gorzki poranek w Polsce. "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego - mimo gorących nadziei - nie dostała żadnej statuetki. W kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" zwyciężyła "Roma", a Alfonso Cuarón dostał też Oscara za zdjęcia i reżyserię.

Tegoroczną galę oscarową z pewnością zapamiętamy z fenomenalnego występu Lady Gagi i Bradleya Coopera, którzy wykonali piosenkę "Shallow" (za tę piosenkę Lady Gaga otrzymała tego samego wieczoru Oscara. Artyści dostali owacje na stojąco. Nie można również nie wspomnieć o emocjonalnym, ale też dowcipnym przemówieniu Olivii Colman, które niewątpliwie ubarwiło wieczór (gala nie miała w tym roku prowadzącego).

Nie zabrakło też nawiązań do spraw społecznych i można odnieść wrażenie, że Akademia mocno wzięła pod uwagę poprawność polityczną. Zresztą Spike Lee, który odbierał nagrodę za "najlepszy scenariusz adaptowany" dodał, że trzeba wybrać w 2020 roku takiego prezydenta, by ten świat był pełen miłości i pokoju.

Zaskoczeniem niewątpliwie jest nagroda dla "Green Book" w kategorii najlepszy film (większość obstawiała tutaj "Romę" jako laureata" i brak statuetki dla Viggo Mortensena, który z kolei fenomenalnie zagrał w "Green Book", ale nie został przez Akademię dostrzeżony. Nagroda trafiła za to do odtwórcy roli Freddiego Mercury'ego, Ramiego Malka.

Zobacz, jak typowaliśmy z wrocławskim krytykiem filmowym z kina Nowe Horyzonty

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY FILM

Vice

Czarna Pantera

Narodziny Gwiazdy

Green Book - ZWYCIĘZCA

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Faworyta

Roma

OSCARY 2019 - REŻYSER

Paweł Pawlikowski - Zimna Wojna

Spike Lee - BlacKkKlansman

Yorgos Lanthimos - Faworyta

Alfonso Cuarón - Roma - ZWYCIĘZCA

Adam McKay - Vice

OSCARY 2019 - AKTORKA

Lady Gaga - Narodziny Gwiazdy

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - Faworyta - ZWYCIĘŻCZYNI

OSCARY 2019 - AKTOR

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - Narodziny gwiazdy

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody - ZWYCIĘZCA

Viggo Mortensen - Green Book

OSCARY 2019 - AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali - Green Book - ZWYCIĘZCA

Adam Driver - BlackkKlansman

Sam Elliott - A Star is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

OSCARY 2019 - AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams - Vice

Marina De Tavira - Roma

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

OSCARY 2019 - SCENARIUSZ ORYGINALNY

Faworyta

Green Book - ZWYCIĘZCA

Roma

Vice

First Reformed

OSCARY 2019 - ZDJĘCIA

Łukasz Żal - Zimna Wojna

Robbie Ryan - The Favourite

Caleb Deschanel - Never Look Away

Alfonso Cuaron - Roma - ZWYCIĘZCA

Matthew Libatique - A Star is Born

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY UTWÓR

I'll Fight - Diane Warren

All The Stars - Kendric Lamar, SZA, Anthony Tiffith

The Place Where Lost Things - Marc Shaiman, Scott Wittman

When A Cowboy Trades His Suprs For Wings - Gillran Welch, David Rawlings

Shallow - Lady Gaga, Mark Ronson, Bradley Cooper - ZWYCIĘZCY

OSCARY 2019 - PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Spider-Man Uniwersum - ZWYCIĘZCA

Ralph Breaks the Internet

Iniemamocni 2

Isle of Dogs

Mirai

OSCARY 2019 - FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Zimna Wojna - POLSKA

Kafarnaum - LIBAN

Never Look Away - NIEMCY

Roma - MEKSYK - ZWYCIĘZCA

Shoplifters - JAPONIA

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Can you ever forgive me?

If Beale Street could talk

Narodziny Gwiazdy

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman - ZWYCIĘZCA

OSCARY 2019 - KOSTIUMY

Mary Zophres - The Ballad Of Buster Scruggs

Ruth Carter - Black Panther - ZWYCIĘZCA

Sandy Powell - The Favourite

Sandy Powell - Mary Poppins Returns

Alexandra Byrne - Mary Queen Of Scots

OSCARY 2019 - MUZYKA

Mary Poppins powraca - Marc Shaiman

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Czarna pantera - Ludwig Goransson - ZWYCIĘZCA

BlacKkKlansman - Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk - Nicolas Britell

OSCARY 2019 - FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin - ZWYCIĘZCA

OSCARY 2019 - EFEKTY SPECJALNE

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man - ZWYCIĘZCA

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

OSCARY 2019 - KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Weekends

Bao - ZWYCIĘZCA

Animal Behaviour

Late Afternoon

One Small Step

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Free Solo - ZWYCIĘZCA

Hale County this Morning, this evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY MONTAŻ

Green Book

Faworyta

Bohemian Rhapsody - ZWYCIĘZCA

Vice

BlackKkKlansman

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garde

Period. End of Sentence - ZWYCIĘZCA

OSCARY 2019 - NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Roma

Czarna Pantera - ZWYCIĘZCA

Faworyta

First Man

Mary Poppins powraca

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

A quiet place

First man

Czarna Pantera

Bohemian Rhapsody - ZWYCIĘZCA

Roma

OSCARY 2019 - NAJLEPSZY DŹWIĘK

Roma

Narodziny Gwiazdy

Czarna pantera

Bohemian Rhapsody - ZWYCIĘZCA

First man

OSCARY 2019 - NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Vice - ZWYCIĘZCA

Border

Mary Queen of Scots