Zobacz, jakie płyty winylowe kupisz w sklepach ALDi

Od najbliższej soboty, 27 października do wyczerpania zapasów, w sieci sklepów ALDI miłośnicy analogowego brzmienia znajdą coś dla siebie. W ofercie sklepów sieci pojawią się gramofony retro z portem USB w dwóch wersjach kolorystycznych i kolekcja 20 płyt winylowych.

Wśród nich tytuły wpisujące się w klasykę gatunku jak „Sings Verdi at la Scala” Marii Callas, „Clap hands, here comes Charlie!” Elli Fitzgerald, ale również "Trenchtown Rock" Boba Marleya, "Death or Glory" Motorhead czy ścieżka dźwiękowa do filmu „Przeminęło z wiatrem”. Najwyższą jakość dźwięku zapewnia technologia Direct Metal Mastering.

Każda z płyt kosztować będzie jedyne 39 złotych. Gramofon czarny lub biały w eleganckiej walizce retro będzie można nabyć w cenie 199 złotych.

Lista płyt dostępnych w ofercie:

1. Bob Marley - "Trenchtown Rock"

2. Różni wykonawcy - "Lonesome & Blue" (klasyki bluesa)

3. Maria Callas - "Verdi at La Scala"

4. Ella Fitzgerald - "Clap Hands, Here Comes Charlie!"

5. Filharmonia Nowojorska (Leonard Bernstein) - "Ravel"

6. Vivaldi - "4 pory roku"

7. Max Steiner - "Przeminęło z wiatrem" (soundtrack)

8. Dean Martin - "Dino: Italian Love Songs"

9. Gilbert Becaud - "El Maintenant"

10. Nino Rota - "La Dolce Vita" (soundtrack)

11. Berlińska Filharmonia Narodowa (Herbert Von Krajan) - "5. Symfonia Beethovena"

12. Johnny Cash - "The Sound of Johnny Cash: Now, There Was A Song!"

13. Dalida - "Parlez-moi d'amour"

14. Roy Orbison - "Collection"

15. The Shadows - "The Best of The Shadows"

16. Filharmonia Nowojorska (Leonard Bernstein) - "An American in Paris; Rhapsody in Blue"

17. Ciff Richard - "Cliff Rocks"

18. Motorhead - "Death or Glory"

19. Bob Dylan - "House of the Risin' Sun"

20. The Beach Boys - "Surfin' Safari"