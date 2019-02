Zobacz, jak wygląda nowa moneta 10 zł. Od dzisiaj w sprzedaży!

Na awersie monety umieszczono stylizowane wizerunki regałów kompaktowych służących do przechowywania archiwaliów oraz mikrodruk z powtarzającym się napisem ARCHIWA PAŃSTWOWE, symbolizujący zapis na nośniku cyfrowym.

Na rewersie widnieje w otoku napis 100. ROCZNICA PODPISANIA DEKRETU O ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH. Centralną część monety wypełnia wizerunek drzewa, którego prawa część ma charakter tradycyjny, a lewa nawiązuje do świata technologii cyfrowej. Z jednej strony symbolizuje ono trwałość tradycji, osadzenie w przeszłości zapisanej w archiwaliach, z drugiej strony stanowi odniesienie do przyszłości, do cyfryzacji zasobów. Trzydzieści trzy liście (tradycyjne i „cyfrowe”) symbolizują współczesną sieć archiwów państwowych, a centralnie umieszczony liść w koronie drzewa – Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 12 000 sztuk, jej cena wynosić będzie 130 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.