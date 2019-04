Zobacz, jak przygotować tradycyjny żurek wielkanocny z jajkiem (PRZEPIS MISTRZA)

Żurek to zupa na zakwasie z mąki żytniej. Jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie od niemieckiego słowa "sauer" (niegdyś "sur"), oznaczającego "kwaśny", "ukiszony" lub "zakwaszony". Początkowo serwowana tylko biedakom, z czasem stała się daniem obowiązkowym w trakcie postu, goszczącym nawet na szlacheckich stołach. W dawnych czasach nie był on także daniem obiadowym, a sycącym śniadaniem, które miało dawać siłę na cały dzień.

ŻUREK Z JAJKIEM - PRZEPIS

Szef Kuchni Art Hotelu Grzegorz Pomietło pokazuje krok po kroku jak przygotować świąteczny żurek z jajkiem

Składniki na 8 porcji:

500 ml zakwasu na żurek

1,5 l wody

500 g białej kiełbasy

300 g wędzonego boczku

100 g marchewki

50 g pietruszki

3 ząbki czosnku

100 g cebuli

łyżka majeranku

4 ziarenka czarnego pieprzu

2 ziarenka ziela angielskiego

2 liście laurowe

200 ml śmietany 18%

sól i pieprz

4 ugotowane jajka

Przygotowanie:

Krok 1 - Marchew, pietruszkę, cebulę i czosnek obieramy, zalewamy wodą, wrzucamy ziele angielskie, pieprz i listki laurowe.

Krok 2 - Dodajemy kiełbasę i boczek. Po czym gotujemy wszystko na wolnym ogniu pod przykryciem przez ok. 30 minut.

Krok 3 - Warzywa i mięso wyciągamy, marchewkę kroimy w plasterki i odkładamy (dodamy ją potem do zupy). Kiełbasę kroimy w plasterki, a boczek w kostkę. Mięsa podsmażamy na patelni z dodatkiem cebuli.

Krok 4 - Do wywaru wlewamy zakwas oraz śmietanę przeznaczoną do zup i sosów (hartujemy ją przedtem gorącym wywarem).

Krok 5 - Wrzucamy kiełbasę i boczek. Doprawiamy całość solą i dodajemy majeranek. Gotujemy jeszcze przez 10 minut. Następnie wrzucamy marchew. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Podajemy z pokrojonym jajkiem na twardo.