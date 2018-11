Zobacz, jak możesz pomóc innym. Dwa dni świątecznej zbiórki żywności [PIĄTEK I SOBOTA]

Tegoroczną akcję pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół” wesprze ponad 2000 wolontariuszy. Organizacja zachęca do udziału i przypomina, że choć świąteczny stół ludzi ubogich nigdy nie ugina się od nadmiaru jedzenia, to dzięki pomocy wielu osób w tych dniach może stać się inny niż zwykle, naprawdę wyjątkowy.

Najbardziej pożądane są te z długimi terminami przydatności, jak między innymi: mąka, cukier, olej, konserwy, przetwory owoce i warzywne, bakalie, słodycze. Organizacja przypomina, że nawet jeden produkt ma znaczenie, ponieważ małe gesty wielu ludzi, zsumowane razem dają realny wymiar pomocy. W roku ubiegłym Bank Żywności we Wrocławiu zebrał 54 tony jedzenia, które trafiło do 26 000 tys. osób potrzebujących.

Oprócz żywności zbiórkowej Bank Żywności we Wrocławiu będzie uzupełniać paczki świąteczne o inne produkty, m.in. z krótkimi terminami przydatności jak warzywa, owoce czy nabiał, pozyskane w ramach swojej codziennej działalności od producentów i ze sklepów.

- Choć zbiórka ogólnopolska ma wydawać by się mogło bezosobowy charakter, to warto pamiętać, że odbiorcą tej pomocy jest zawsze jakaś konkretna osoba z konkretną historią. Żywność ze zbiórki trafia do lokalnej społeczności, do naszych sąsiadów, osób starszych i dzieci, których nie stać na zakup jedzenia, być może też naszych znajomych, o których nawet nie wiemy, że są w takiej potrzebie. Paradoksalnie to bardzo częsty przypadek w dzisiejszych czasach – podkreśla Piotr Gluz, dyrektor Banku Żywności we Wrocławiu.

Świąteczną Zbiórkę Żywności wspierają takie sieci jak Biedronka, Dino, Tesco, Polo Market, Intermarche, Netto, Carrefour, Kaufland, Lidl, PSS Społem, Lewiatan, Delikatesy T&J oraz Auchan.