Zobacz i posłuchaj najnowszego singla Michała Szpaka [WIDEO]

Po rewelacyjnie przyjętych singlach „Don’t Poison Your Heart”, „King Of The Season” i „Rainbow” przyszła pora na tytułowy singiel z albumu „Dreamer”.

Pełny tytuł nowego numeru to „Dreamer (Thanks To You My Friends)”.

Wszystkie utwory pochodzą z wydanego 7 września albumu „Dreamer”, który od razu zadebiutował na 1. miejscu listy najchętniej kupowanych płyt w Polsce! Album spotkał się z rewelacyjnym przyjęciem nie tylko wśród niezawodnych fanów Michała, ale również wśród dziennikarzy, którzy w recenzjach nie szczędzili pozytywnych słów.

Już 30 listopada ta wyjątkowa płyta ukaże się na winylu!

Będzie to pierwszy album Michała Szpaka, który zostanie wydany na czarnym krążku! Na winylu znajdą się wszystkie utwory, które znalazły się podstawowej edycji album „Dreamer”.

Michał Szpak wykonuje całą płytę na żywo w ramach trasy koncertowej „Dreamer Tour”, która już na samym początku „zaliczyła” trzy soldouty z rzędu - Bydgoszcz, Toruń oraz Wrocław zostały wyprzedane! Uczestnicy koncertów zwracają uwagę na znakomite nowe utwory z płyty, wykonywane przez artystę w sposób wzbudzający silne emocje wśród publiczności oraz niezwykłą oprawę wizualną koncertów.

Równolegle z sukcesami nowej płyty Michała, jego poprzedni album „Byle Być Sobą” również zanotował wielki sukces – właśnie pokrył się Podwójną Platyną!

ŹRÓDŁO: Sony Music Polska

Posłuchaj najnowszej piosenki Michała Szpaka