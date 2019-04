Zobacz genialną Emilię Krakowską w ten czwartek, we Wrocławiu. Przeczytaj szczegóły!

O czym opowiada przedstawienie? Do urokliwego domu pod Londynem, będącego właśnie do wynajęcia, wprowadza się młoda para, Mary i Simon. Ona – ciepła, dobra, kochająca swego męża dziewczyna. Jest w ciąży. On – początkujący pisarz powieści kryminalnych.

Poprzednimi właścicielami domu byli, tragicznie zmarli Jack i Suzie.

W spektaklu obserwujemy ewolucję stosunku duchów – Jacka i Suzie do młodych: Mary i Simona.

Z czasem duchy orientują się, że młoda para reprezentuje sobą to czego im, którzy ze świata odeszli, nie udało się na ziemi zrealizować. Postanawiają im pomóc, przy wsparciu Anioła Stróża.

Wzruszająca komedia romantyczna, która pobudza do refleksji nad przemijaniem ale czyni to w sposób jasny, wesoły i bardzo szlachetny.