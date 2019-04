Zobacz, gdzie w tym roku polecimy na wakacje z wrocławskiego lotniska?

Pierwsi podróżni do Bodrum nad Morzem Egejskim polecą już 25 kwietnia. Do Antalyi, która jest dostępna przez cały rok, zaczyna właśnie latać kolejny, już trzeci samolot w tygodniu. Turcja wyrasta na numer jeden tegorocznego sezonu letniego.

– Tamtejsze kurort: Antalya, Bodrum, Izmir są świetnie znane, a w tym roku w ramach oferty all inclusive podróżni mogą tam liczyć na bardzo dobre ceny. Jest też dużo ofert dla rodzin z dziećmi – mówi Michał Kozak, manager ds. rozwoju ruchu czarterowego w Porcie Lotniczym Wrocław.

Już tradycyjnie ogromną popularnością cieszy się również Grecja. W tym roku wycieczki z biurami podróży do tego kraju ruszają 25 kwietnia. Pierwsze będzie Zakynthos, a w kolejnych trzech dniach Rodos, Korfu i Kos, a także Kreta (Chania i Heraklion). W sumie, podróżni wrocławskiego lotniska mają do wyboru aż osiem greckich kierunków. Z kolei 28 kwietnia wystartuje pierwszy samolot na Majorkę.

Podróżnym wyjątkowo sprzyja w tym roku układ dni wolnych. Np. na majówkę, biorąc tylko kilka dni wolnego, można się wybrać na dłuższy wyjazd (aż 9-12 dni przy 3-6 dniach urlopu). Poza tym oferty tour operatorów są często bardzo elastyczne, powodzeniem cieszą się np. wycieczki 11-dniowe.

– Z biurem podróży można wybrać się również na krótszy wypoczynek, np. 4-5 lub standardowy, 7-dniowy. To ciekawa opcja dla tych, którzy urlop planują w późniejszym terminie – dodaje Michał Kozak.

Tegoroczną nowością w ofercie biur podróży jest Algarve. To najbardziej na południe położony region Portugalii. – Algarve jest znane ze słonecznej pogody i przyjaznego oceanicznego klimatu, pięknych plaż, bogatych możliwości uprawiania sportów wodnych oraz bardzo urozmaiconego wybrzeża. To bardzo ciekawa i dobra propozycja spędzenia udanego urlopu – podkreśla Michał Kozak.

Pierwsza wycieczka do Algarve ruszy w czerwcu. Ofertę wakacyjnych wyjazdów do Portugalii uzupełnia atlantycka wyspa „wiecznej wiosny” Madera. W sezonie letnim 2019 podróżni wrocławskiego lotniska mają do dyspozycji łącznie 24 kierunki czarterowe, oprócz wymienionych również do Bułgarii, Albanii, Egiptu (połączenia całoroczne do Marsa Alam i Hurghady), na Wyspy Kanaryjskie czy na Wyspę Djerbę.

W pierwszym kwartale tego roku liczba pasażerów Portu Lotniczego Wrocław korzystających z oferty tour operatorów wzrosła o ponad 50%. To efekt rosnącej oferty w tym segmencie - biura podróży zaproponowały w sezonie zimowym egzotyczne nowości, m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman, a popularnością cieszył się też wprowadzony w tamtym roku Zanzibar.

Zorganizowane wczasy z wrocławskiego lotniska oferują największe biura podróży: Itaka, TUI, Coral Travel-Wezyr, Grecos, Rainbow, EXIMtours, Neckermann, Sun&Fun Holidays.

Rejsowym samolotem na zorganizowane wakacje

Jest jeszcze jedna możliwość wyjazdu z biurem podróży – lecimy z Wrocławia samolotem rejsowym tanich linii, a wypoczynek mamy zorganizowany na miejscu, w tym oczywiście pobyt w wybranym hotelu, a wszystko - podróż i pobyt - organizuje tour operator. W ten sposób można wybrać się m.in. do Madrytu, Alicante, Lizbony, Porto, Aten, Rzymu, Bari, Mediolanu, Neapolu, jak również do Czarnogóry. To dodatkowa możliwość dla tych podróżnych, którzy chcieliby wybrać się w miejsce nie znajdujące się w regularnej ofercie wycieczkowej biur podróży, a jednocześnie preferują wypoczynek zorganizowany.