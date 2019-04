Zobacz freski z Kaplicy Sykstyńskiej we Wrocławiu. Wystawa już wkrótce (CENY BILETÓW)

Na wystawie zostaną przedstawione repliki 34 fresków Michała Anioła, które znajdują się na sklepieniu oraz ścianach bocznych Kaplicy Sykstyńskiej, czyli kaplicy papieskiej znajdującej się w Pałacu Watykańskim. Repliki zostały oddane z całkowitą dokładnością i umieszczone na specjalnych płótnach, które swoją strukturą przypominają powierzchnię ścian. Skład tkaniny, z których zostały wykonane specjalne płótna pozostaje jednak słodką tajemnicą, której organizator nie chce zdradzać.

Dzieła włoskiego mistrza nie tylko zostały dokładnie odwzorowane – wszystkie freski będzie można podziwiać w oryginalnych rozmiarach i podziwiać perfekcyjnie oddane detale – ale przede wszystkim zostaną umieszczone w przestrzeni, która jest idealnie do tego przystosowana. Odpowiednia aranżacja wystawy znajdującej się w Kolegiacie św. Krzyża sprawi, że każdy odwiedzający będzie mógł podziwiać ogrom przedsięwzięcia, jakiego podjął się Michał Anioł.

Wszyscy, którzy nie mieli okazji zobaczyć oryginalnych watykańskich fresków, będą mogli zapoznać się z dziełami wielkiego mistrza już od soboty, 27 kwietnia. Natomiast osoby, które już je widziały, będą miały odpowiednie warunki do spokojnego podziwiania przedstawianych dzieł – specjalnie ulokowanych bliżej widza. Każdy odwiedzający dostanie również audioprzewodnik, w którym zostaną podane najważniejsze informacje na temat fresków Michała Anioła.

Na pomysł zaprezentowania fresków włoskiego mistrza w takiej formie wpadł Martin Biallas – Prezydent i CEO firmy SEE Inc., czyli światowego właściciela praw autorskich, podczas zwiedzania Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie.

– W Kaplicy w Watykanie spotkamy masę turystów, a freski na suficie umieszczone są bardzo wysoko – mówi pomysłodawca, dlatego wraz ze swoim zespołem i partnerami z YOLO Event z Berlina sprawiliśmy, że dzieła Michała Anioła są bardziej dostępne dla odwiedzających i to bez konieczności wyjazdu do Watykanu.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska dwa najsłynniejsze dzieła Michała Anioła, czyli repliki fresków „Stworzenie Adama” i „Sąd Ostateczny”.

Oba freski zostały odwzorowane w autentycznych rozmiarach, wysokość pierwszego to 2,70m, a szerokość – 5,7m, natomiast drugi ma wymiary 12m x 15,5 m (jego powierzchnia to aż 150 m2!). Wielkie formaty płócien robią wrażenie na odwiedzających i pozwalają odczuć ogrom dzieła. Replika fresku „Stworzenie Adama” przedstawia Boga Ojca sięgającego palcem w stronę Adama, a „Sąd Ostateczny” zapowiada powtórne przyjście Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych.

Wystawa będzie prezentowana po raz pierwszy w Polsce właśnie we Wrocławiu. Wcześniej można było ją oglądać w takich miastach, jak Montreal, Wiedeń, Nowy Jork, Szanghaj, Berlin i Panama. Organizator przedsięwzięcia – firma Yolo Event z Berlina, którą reprezentuje Dyrektor Generalna Cathrin Budai wraz z zespołem, oraz Martin Biallas zapraszają na wystawę i wyrażają nadzieję, że każdy odwiedzający doświadczy podczas jej zwiedzania niezwykłych chwil.

Więcej informacji na temat wystawy znajdziecie Państwo na stronie organizatora: https://www.kaplica-sykstynska.pl/

Miejsce wystawy: Kolegiata Świętego Krzyża, plac Kościelny, Wrocław. Czas trwania wystawy od 27 kwietnia 2019 do 29 września 2019. Godziny otwarcia: poniedziałek–czwartek: od 10.00 do 19.30, ostatnie wejście o 18.30, piątek–sobota: od 10.00 do 21.00, ostatnie wejście o 20.00, niedziela: od 10.00 do 19.30, ostatnie wejście o 18.30.

Bilety:

Przedsprzedaż: bilet normalny: 39 złotych, dzieci do 6 lat (cena obowiązuje tylko w połączeniu z płacącą osobą dorosłą - wstęp wolny)

Studenci / seniorzy: 29 zł

Cena w kasie: bilet normalny: 41 złotych, dzieci do 6 lat (cena obowiązuje tylko w połączeniu z płacącą osobą dorosłą - wstęp wolny)

Studenci / seniorzy: 31 zł