Zobacz, czym jeździmy po Dolnym Śląsku i Wrocławiu

Dolnoślązacy do pracy, szkoły, czy na wycieczki podróżują 108 pociągami regionalnymi. Choć kolej zmienia się i modernizuje tabor, niektóre z nich mają nawet 40 lat. Dawniej idąc na dworzec było się pewnym, że wsiądzie się do pociągu Polskich Kolei Państwowych. Od kilku lat nie jest to takie oczywiste. Ruch lokalny na Dolnym Śląsku jest prowadzony przez dwóch przewoźników - Przewozy Regionalne oraz powołane w 2007 r. i należące w 100 proc. do samorządu województwa Koleje Dolnośląskie. Mieszkańców regionu do pracy, szkoły, czy na wycieczki wozi 108 składów. Te należące do KD pokonują średnio 1000 km dziennie, a Przewozów Regionalnych o połowę mniej. Zobaczcie na kolejnych slajdach, jakimi pociągami jeździmy po Wrocławiu i Dolnym Śląsku i do kogo należą, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.