Zobacz, czy byś zdał egzamin gimnazjalny. Pytania z języka polskiego, historii i WOS-u

Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin gimnazjalny 2019 pytania

Temat tegorocznej rozprawki: Czy warto bronić swoich przekonań

Oprócz napisania rozprawki uczniowie mieli wykazać się czytaniem ze zrozumieniem.

- Było trudniejsze niż rok temu, ale chyba nie poszło źle - mówi Paulina Fassa. - Jak co roku było pytanie o styl.

Trzeba było rozpoznać, czy katedra przedstawiona na zdjęciu reprezentuje styl klasycystyczny czy Barok.

Prawidłowa odpowiedź to Barok

Na egzaminie pojawiło się pytanie dynastię Tudorów i przemiany religijne w tamtym okresie.

Uczniowie mieli za zadanie ułożyć chronologicznie wydarzenia:

1.

A. Unia lubelska

B. Odsiecz wiedeńska

C. Powstanie Bogdana Chmielnickiego

D. Obrona Częstochowy

2.

A. Konstytucja Stanów Zjednoczonych

B. Konstytucja 3 Maja

C. Deklaracja praw człowieka i obywatela

- dobrze, że pytania były poukładane chronologicznie: od najstarszych wydarzeń do najnowszych - dodaje Piotrek Kozłowski

Uczniowie mieli określić, z którego okresu jest przedstawiona mapa - w tym zadaniu spostrzegawczy mieli ułatwione zadanie, na mapie była podana data - 1914 r.

- Pytań było bardzo dużo, nie były bardzo trudne. Nie były podchwytliwe, to przede wszystkim - mówi Piotrek Kozłowski.

Uczniom zostały nam podane typowe zapisy dat według różnych cywilizacji, po przeczytaniu ich trzeba było dopasować.

Np. w tekście była wspomniane o Ramzesie to już raczej było oczywiste że to starożytny Egipt.

Została nam pokazana mapa podbojów Arabów na przestrzeni wieków i trzeba było podać, które miasto zostało podbite wcześniej

Proponowane odpowiedzi - Kabul, Medyna i Jerozolima, chodziło o Medynę.

Egzamin gimnazjalny 2019 - pytania z WOSu

PIT to podatek który nakłada się na a) osoby fizyczne czy b) osoby prawne c) inna odpowiedź



Prawidłowa odpowiedź to a - osoby fizyczne

Egzamin gimnazjalny opinie uczniów

Wiem, że na pewno będę miał jeden błąd. Pomyliłem PIT z CITem - mówi Wiktor Socha