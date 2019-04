Zobacz archiwalne zdjęcia pl. Wolności we Wrocławiu

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z Fotopolska.eu, które przedstawiają unikatowe ujęcia pl. Wolności z czasów Breslau. A przy okazji zapraszamy na wystawę "Historia placu Wolności we Wrocławiu" (Muzeum Historyczne, Pałac Królewski, otwarcie 12 kwietnia 2019, godz. 16.) Wystawa czynna do 16 czerwca 2019. Wystawa jest płatna – 15 zł (bilet normalny), 10 zł. (bilet ulgowy)