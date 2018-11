Zobacz 10 niezwykłych kobiet, które zmieniły świat

500 plus tylko dla pracujących Polaków? "Czy się stoi czy się leży 500 plus się należy"

PB

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zapowiada, że jeśli jego partia wróci do władzy, to zlikwiduje dodatek socjalny 500 plus dla osób bezrobotnych. - Będziemy chcieli w następnej kadencji Sejmu zająć się problemem pod tytułem „czy się stoi czy się leży 500 plus się należ...