Znów ruszy remont pechowego odcinka linii Wrocław-Poznań

Kilka dni temu „kontrolnie” przejechaliśmy trasę z Wrocławia do Poznania i z powrotem pociągiem Mamry (TLK IC). Podróż tam (165 km) trwała 2 godziny 40 minut, a powrotna 2 godziny 20 minut. Z Wrocławia przez Oborniki Śląskie do Żmigrodu i Korzeńska, czyli do granicy województwa dolnośląskiego, jedzie się gładko i szybko. Ten odcinek został już przebudowany. Gdy wjedziemy do Wielkopolski, miny pasażerom rzedną. Wiele stacji jest w remoncie. Część torowiska jest rozebrana. Pociąg zwalnia, stoi po kilkanaście minut…

Wokół torów zmagazynowano stosy betonowych podkładów i innych elementów, które będą potrzebne do budowy nowych torowisk i trakcji elektrycznej. Będą, bo dzisiaj - choć jeździ tędy pociąg za pociągiem - na odcinku od Korzeńska do Leszna roboty stoją - PLK zerwała umowę na ten odcinek z generalnym wykonawcą, firmą Astaldi. I co dalej?

Jak tłumaczy Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. teraz realizowana jest modernizacja trasy Korzeńsko (granica woj. dolnośląskiego) - Czempiń pod Poznaniem: przebudowa stacji, torów, urządzeń sterowania ruchem. Podzielono ją na dwa odcinki: Korzeńsko-Leszno i Leszno-Czempiń.

- Prace przebiegają na wszystkich kontraktach poza umową, na któej pracowała firma Astaldi - informuje Mirosław Siemieniec. - W dniu 5 października odstąpiono od kontraktu „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno” przez firmę Astaldi S.p. Obecnie opóźnienie wynosi około 8 miesięcy. Spółka analizuje obecnie możliwości jak najszybszej realizacji w/w kontraktu. Sytuacja jest dynamiczna i na dzień dzisiejszy planowane jest zlecenie dalszych prac na linii kolejowej nr 271 spółce zależnej PLK - czytamy w komunikacie rzecznika PKP PLK S.A. sprzed kilku dni.

W niedzielę Mirosław Siemieniec poinformował, że odcinek Korzeńsko-Leszno będzie remontowała spółka zależna od PKP PLK S.A która roboty ma podjąć na przełomie października i listopada. Czyli lada dzień. Jeżeli spółka szybko ruszy z pracą i nie będzie nadzwyczajnych trudności, to przebudowa odcinka Korzeńsko-Leszno zostanie zrealizowana do końca 2020 roku. W tym samym czasie ma być zakończona modernizacja odcinka Leszno- Czempiń. Czyli w końcu 2020 roku cała trasa z Wrocławia do Poznania powinna być już gotowa.

Wtedy, zauważa Siemieniec, PKP PLK S.A. przystąpi do starań o dopuszczenie tam ruchu pociągów z prędkością do 160 km/h.

Jeżeli się to wszystko powiedzie, dzisiejszy czas przejazdu znacznie się skróci i pociągiem dalekobieżnym z Wrocławia do Poznania dostaniemy się w 1,5 godziny.

