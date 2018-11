Znane kobiety nago w kalendarzu dla wegan [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Roland Okoń od czterech lat promuje ideę alternatywnego trybu życia i żywienia. Według niego wegetarianizm czy weganizm jest nie tylko zdrowy, ale i sexy, co w tym przypadku oznacza nie tylko atrakcyjne ciało, lecz również troskę o środowisko i los zwierząt, umiejętność przyjęcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i świat. Sam zrezygnował z jedzenia mięsa już 29 lat temu.

- Sam sobie gotowałem i w pewnym momencie okazało się, że unikam mięsa, a mój organizm naturalnie mięsa nie potrzebuje. Dopiero później, gdy dorastałem, moja świadomość się budziła, a dziś przekonują mnie wszystkie argumenty przedstawiane przez wegan i wegetarian - mówi Roland Okoń, autor kontrowersyjnych zdjęć.

W swoim projekcie prowokuje nagością, ponieważ - jak twierdzi - jest ona zauważalna i w naturalny sposób może skłaniać do dyskusji. Hasło przewodnie tegorocznej edycji kalendarza brzmi: "Vege is the new sexy". Prace nad kalendarzem trwały cały rok. Niektóre fotografie zostaną opublikowane dopiero w kolejnej edycji kalendarza.

W sesjach fotograficznych wrocławskiego projektu na rzecz tego przedsięwzięcia wzięły udział m.in. Paulina Holtz (aktorka, trenerka, joginka), Agata Buzek (aktorka, aktywistka na rzecz praw człowieka i praw zwierząt), Monika Dryl (aktorka i wokalistka), Kinga Gałuszkiewicz (blogerka) oraz Betty Q (pierwsza polska tancerka burleski).

- Zdecydowałam się na udział w tej szczególnej sesji, ponieważ mam wrażenie, że mimo popularności wegetarianizmu i weganizmu pokutuje opinia, że to jakaś rozwydrzona, mocno wytatuowana, agresywna subkultura. A prawda jest taka, że to jest tylko (lub aż) wybór etyczno-dietetyczny - mówi Paulina Holtz.

Fotografie z kalendarza będzie można zobaczyć na wystawie w Recepcji przy ul. Ruskiej 46C. Wernisaż odbędzie się 1 grudnia o godz. 20:00. Wystawa będzie czynna codziennie od godziny 17.00 do 00.00 do 13 grudnia. Wstęp jest wolny.

Kalendarz można kupić na stronie projektu oraz podczas wernisażu w cenie 100 złotych. Część dochodu ze sprzedaży zasili konto stowarzyszenia Otwartych Klatek.

Roland Okoń jest laureatem wielu nagród, m.in. Playboy Photoerotica czy Viva Photo Award. Jego zdjęcia zdobią albumy muzyczne i ukazują się również w magazynach fotograficznych i tematycznych oraz prasie muzycznej i codziennej. Ma za sobą liczne wystawy – zarówno w Polsce, jak i za granicą.