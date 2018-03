Pogoda w najbliższych dniach będzie dość zmienna (© Mariusz Kapala/Polska Press)

Sobota niestety nie będzie słoneczna i możemy spodziewać się opadów deszczu, za to niedziela będzie sprzyjała spacerom. We Wrocławiu przewiduje się nawet 17 st. C w cieniu! Wiosna nieśmiało będzie też pukać do drzwi innych dolnośląskich miast. Niestety w poniedziałek też przelotnie popada.

Sprawdźcie szczegółową, najnowszą prognozę pogody na najbliższe dni (10-12 marca)



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.