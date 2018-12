Znamy grupy Euro 2020 - Polska faworytem [WSZYSTKIE GRUPY]

Grupa A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo Grupa B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg Grupa C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś Grupa D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar Grupa E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan Grupa F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta Grupa G: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa Grupa H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora Grupa I: Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San Marino Grupa J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Liechtenstein

Eliminacje Euro 2020 rozgrywane będą w ramach 10 grup, pięcio lub sześciozespołowych. Cztery z pięciu grup pięciozespołowych (grupy od A do D) będą mieć drużynę-finalistę swojej dywizji w ramach Ligi Narodów. Do finałów zakwalifikują się po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup (w sumie 20 drużyn). Cztery pozostałe uzyskają awans z Ligi Narodów.

UEFA wyznacza następującą kolejność kryteriów decydujących o miejscu w grupie: większa liczba punktów, lepszy bilans zdobytych i straconych oraz większa liczba bramek. Jeśli te warunki dla dwóch drużyn są takie same, to w dalszej kolejności liczy się: lepszy bilans bramek, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach, klayfikacja fair play turnieju finałowego, a na końcu pozycja w rankingu reprezentacji UEFA (zliczają się tutaj mecze Euro 2012 - eliminacje i finały, MŚ 2014 - eliminacje i finały oraz Euro 2016 - eliminacje