Znamy 100 zwycięskich inicjatyw społecznych wyłonionych w ramach akcji „Lokalni Herosi”

100 inicjatyw zwyciężyło w ogólnopolskim głosowaniu, które odbyło się za pośrednictwem strony internetowej akcji Lokalni Herosi pod adresem www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. Do etapu głosowania zakwalifikowało się ponad 400 inicjatyw z całej Polski, zgłoszonych przez właścicieli sklepów współpracujących z Grupą Eurocash w duetach ze stowarzyszeniami, fundacjami, bibliotekami, szkołami, jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz innymi organizacjami i instytucjami ze wszystkich 16 województw. Głosowanie na najlepsze inicjatywy trwało 2 miesiące – od 15 sierpnia do 14 października.

9 listopada ogłoszonych zostało 100 zwycięskich projektów. Przedsiębiorcy razem z organizacjami partnerskimi rywalizowali w trzech kategoriach finansowych: o 89 grantów do 10 tys., 10 grantów do 50 tys. i 1 grant do 100 tys. złotych. Zgłaszane inicjatywy obejmowały pięć obszarów tematycznych: kultura, sport, przestrzeń wspólna, ekologia i pomoc.

Inspiracją do zapoczątkowania akcji Lokalni Herosi dla jej organizatora – firmy Eurocash – była przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także potrzeba Przedsiębiorców, aby angażować się w życie swoich lokalnych społeczności.

Lokalne sklepy, prowadzone przez współpracujących z Eurocash Przedsiębiorców, pełnią bardzo często funkcję ośrodków życia społecznego w lokalnym otoczeniu. Właściciele sklepów są więc nie tylko Przedsiębiorcami, lecz często również animatorami działań społecznych, którzy doskonale znają okolicznych mieszkańców oraz ich potrzeby i angażują się w życie swoich wspólnot. Wyraźnie widać, że akcja Lokalni Herosi wyzwoliła w nich dodatkową energię, która pozwoliła zintegrować mieszkańców ich miejscowości, a także okolicznych gmin i powiatów w rywalizacji o granty na lokalne inicjatywy, których beneficjentami będą całe społeczności – mówi Marta Gampf, Dyrektor Marketingu Grupy Eurocash i pomysłodawczyni akcji Lokalni Herosi. Popularność akcji i zaangażowanie klientów sklepów w głosowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo cieszymy się, że z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości będziemy wspólnie z Przedsiębiorcami i ich partnerami w projekcie świętować ich wkład w rozwój małych ojczyzn – dodaje Marta Gampf.

Popularność akcji, w której głosować mógł każdy internauta znajdujący się na terenie Polski, pokazują liczby: poprzez kliknięcia na stronie www.herosiprzedsiębiorczosci.pl oddano ogółem na wszystkie inicjatywy ponad 1,3 mln głosów, dodatkowo głosujący wspierali je wysyłając niemal 550 tys. paragonów ze sklepów, które zgłosiły inicjatywy. Każdy paragon do 15 zł wart był 5 punktów, powyżej 15 zł – 10 dodatkowych punktów na koncie wybranej inicjatywy.

Zgłoszenia do konkursu potwierdzają, że życie społeczne w mniejszych miejscowościach i wsiach najczęściej kręci się wokół sklepów, gminnych ośrodków, domów kultury, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, bibliotek, czy ochotniczych straży pożarnych. Widać, że to są najważniejsze miejsca lokalnej aktywności, więc muszą one czasami wspierać i uzupełniać działania organizacji pozarządowych. Pełnią znacznie szersze funkcje niż te, które wynikają z ich nazwy – mówi Łucja Krzyżanowska, członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, patrona merytorycznego akcji Lokalni Herosi.

Akcja Lokalni Herosi odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Izby Handlu. Patronat medialny nad akcją sprawują: Polskie Radio, TVP2, Stefa Biznesu (Polska Press) oraz czasopismo Handel. Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, we współpracy z biurem programu „Niepodległa”.