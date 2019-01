Znajdź swoje miejsce w zawodowym wszechświecie. Targi pracy we Wrocławiu

Dzisiejszy świat oferuje nam wiele możliwości rozwoju w przeróżnych, interesujących nas dziedzinach. Paradoksalnie, bardzo często mamy tendencję do pozostawania w bezpiecznym i znanym przez nas środowisku, nawet jeśli czujemy się w nim obco. Na siłę próbujemy dopasować się do sztywnych norm, które często są sprzeczne z naszymi wartościami. A gdyby tak zaryzykować i znaleźć pracodawcę, który podziela nasze spojrzenie na świat? Tej jesieni Career EXPO po raz kolejny daje szansę bezpośredniego spotkania z rekruterami topowych firm w Polsce. Najbliższa edycja targów pracy odbędzie się już 23 października we wrocławskiej Hali Stulecia, a wśród ponad 80 wystawców znajdą się największe i najprężniej rozwijające się firmy, jak na przykład ACN, Toyota, Mahle czy Credit Suisse.

Poszukiwania w wielu wymiarach

Przestrzeń targowa to świetne miejsce na bezpośrednią interakcję z potencjalnym pracodawcą. W trakcie luźnej rozmowy z pracownikiem danej firmy jesteśmy w stanie uzyskać informacje na nurtujące nas pytania i szybko stwierdzić, czy jej specyfika nam odpowiada. Jeśli jesteś zdecydowany, aby aplikować na konkretne stanowisko, doskonałym rozwiązaniem będzie dla Ciebie udział w Szybkiej Rekrutacji. Zarejestruj się na stronie www.careerexpo.pl, uzupełnij swój profil i umów na spotkanie z rekruterem bezpośrednio na targach Career EXPO. Potrzebujesz więcej czasu do namysłu? Podejdź do ściany Ofert Pracy, przejrzyj interesujące Cię ogłoszenia i aplikuj w dogodnym dla siebie terminie.

Keep calm i rozwijaj się

Dla tych, którzy pragną podnieść swoje szanse na rynku pracy organizatorzy przygotowali niemal 50 wartościowych szkoleń dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego.

Dobrze znasz język angielski, marzy Ci się międzynarodowa kariera, ale perspektywa rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym sprawia, że dostajesz palpitacji serca? Warsztat Skończ z dukaniem po angielsku - zwłaszcza podczas rozmowy o pracę pomoże Ci oswoić się z lękiem, który Cię paraliżuje i da szansę na zdobycie pracy w międzynarodowej firmie.

Czujesz, że świetnie sprawdziłbyś się w branży IT, ale nie masz pomysłu jak się za to zabrać? Koniecznie zajrzyj na szkolenie Jak zdobyć pierwszą pracę w IT? Skuteczne techniki i strategie. A tym, którzy nie do końca wiedzą jeszcze w jakim kierunku chcieliby postawić swoje kroki z pewnością pomoże szkolenie pt. Zaplanuj swoją karierę z FRIS, na którym dowiedzą się jakie są ich naturalne predyspozycje i w jakiej pracy można najlepiej je wykorzystać.

Baw się i wygrywaj

To nie koniec atrakcji. Przez cały dzień uczestnicy będą mieli możliwość skonsultować swoje CV ze specjalistami z portalu InfoPraca, wziąć udział w mini sesjach coachingowych, które pozwolą odkryć własne możliwości, a także bezpłatnie wykonać profesjonalne zdjęcie.

Na tych, którzy czują w sobie ducha rywalizacji czekają dodatkowe atrakcje i konkursy - do wygrania między innymi książki, masaże, wejściówki do Escape Roomu czy lot w symulatorze samolotu.

Aby wziąć udział we wszystkich zaplanowanych aktywnościach wystarczy zarejestrować się na stronie https://careerexpo.pl/targi-pracy/wroclaw. Udział w targach jest bezpłatny - po dokonaniu rejestracji bilet pojawi się w profilu uczestnika.