Znajdź siebie i znajomych na zdjęciach z koncertu "Tribute to..." we Wrocławiu [ZOBACZ ZDJĘCIA]

W środę wieczorem we Wrocławiu polskie gwiazdy zaśpiewały piosenki światowych wykonawców. "Tribute to", to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, jakie ma miejsce w sześciu miastach Polski w październiku i listopadzie. Na koncercie we Wrocławiu, Hala Ludowa wypełniła się po brzegi. Sprzedały się niemal wszystkie bilety.