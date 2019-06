Znajdź się na zdjęciach z 7. PKO Nocnego Półmaratonu we Wrocławiu (DUŻO ZDJĘĆ)

Triumfatorem w klasyfikacji generalnej okazał się Etiopczyk, Getaye Gelau, który pokonał trasę w czasie 1:04:38. Dwa pozostałe stopnie podium zajęli Polacy! Drugi do mety dobiegł Artur Kozłowski (1:05:03), tuż za nim na finiszu pojawił się Szymon Kulka (1:05:13). Wśród Pań zwyciężyła Oleksandra Shafar z Ukrainy (1:12:15), która rok temu dobiegła do mety we Wrocławiu jako druga (poprawiła tym samym swój czas o ponad 3 minuty). Na drugim miejscu znalazła się Caroline Jebet Korir z Kenii (1:12:18), trzecia finiszowała jej rodaczka Ruth Nundu Mbatha z czasem 1:15:57.

