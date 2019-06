Zmiany w rozkładach jazdy MPK. Zobacz których linii dotyczą!

Imprezy odbywające się przez wakacje na torze wyścigów konnych na Partynicach spowodowały zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej także w tamtym rejonie. Już od najbliższej niedzieli ulegnie zmianie częstotliwość kursowania autobusu linii 113. Dodatkowo zostanie uruchomiona linia specjalna. Autobus 113 w dniach 23 i 30 czerwca, 28 lipca oraz 3, 11, 18 sierpnia w godzinach 5.00 – 13.30 i 19.30 – 23.00 będzie jeździł co 30 minut; w godzinach 13.30 – 19.30 kursy będą co 15 minut. Na koncert Męskie Granie 3 sierpnia będzie też uruchomiona linia specjalna S6 na trasie Krzyki – Karkonoska – Auchan oraz Auchan – Karkonoska – Krzyki. Autobusy tej linii będą kursowały od 13.30 do 19.30 co 15 minut. S6 będzie zatrzymywał się na przystankach Partynice (nry 16509 i 16510).

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press