Zmiany w L4: ZUS sprawdzi koszt nowej propozycji? Pracodawcy nie chcą płacić chorym pracownikom [7. 3. 2019 r.]

Zmiany w L4? Pracodawcy nie chcą płacić za długie chorobowe

Czy czekają nas zmiany w zasadach wypłat wynagrodzenia chorobowego dla pracowników? Istnieje taka możliwość. Resort pracy ma wystąpić do ZUSu o oszacowanie kosztów takiej propozycji.

Propozycja rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - Adama Abramowicza to:

skrócenie z 33 do 14 dni opłacania okresu chorobowego pracownikowi do 50 roku życia przez pracodawcę,

skrócenie z 14 do 7 dni opłacania okresu chorobowego pracownikowi powyżej 50 roku życia przez pracodawcę.

Prawo powinno być zróżnicowane dla dużych i małych firm. Dlatego proponuję, by dla tych, które zatrudniają do 10 osób okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla pracowników został skrócony z 33 do 14 dni, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia – z 14 do 7 dni. - powiedział Abramowicz na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

ZUS oszacuje koszty propozycji zmian w L4

Propozycja rzecznika MŚP ma trafić do ZUSu. Resort pracy wystąpi do ZUS o oszacowanie kosztów nowego rozwiązania. Nie jest to nowy pomysł - w 2015 roku Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawiała podobny projekt zmian w płaceniu składek przez przedsiębiorców na rzecz chorego pracownika, ale ostatecznie zmiany nie weszły w życie.

Eksperci zwracają uwagę jednak na fakt, że różnicowanie w płaceniu chorobowego dla mikroprzedsiębiorstw i dużych firm może doprowadzić do sytuacji w których mikroprzedsiębiorstwa nie będą chciały zatrudniać więcej pracowników, ze względu na utratę ulgi w ZUS.

