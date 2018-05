Jeśli zauważymy u siebie zmiany skórne, miejmy się na baczności. To może być fałszywy alarm, ale mogą one wskazywać też np. na obecność raka. Warto wiedzieć wcześniej, aby jak najszybciej rozpocząć leczenie. Dalsza część artykułu poniżej.

Mogą wystąpić zapalenia skórno-mięśniowe, odczuwalne, gdy z trudem pokonujemy schody. Zauważymy przy tym zmiany na skórze w postaci fioletowego rumienia przy oczodołach, takie "okulary". Taki rumień może pojawić się w okolicy szyi - "szal". Także nad drobnymi stawami, np. nad palcami rąk. Najczęściej towarzyszy on nowotworom płuc, żołądka i jajnika. A więc - fioletowe plamy!



Zwróćmy też uwagę na obrzękowe plamy czerwone, które pojawiają się na tułowiu, kończynach i twarzy. Zmiany te wyglądają jak słoje drzewa i rozszerzają się o 1 cm na dobę. Towarzyszy im wysoka gorączka. Mogą zapowiadać nowotwory płuc, jelit, gruczołu piersiowego i przełyku. Czerwone plamy! Gdy następuje na naszej skórze nagły wysiew dużej liczby łojotokowych brodawek lub powiększenie już istniejących z objawami silnego swędzenia na tułowiu, twarzy i grzbietach rąk, może to poprzedzać nowotwory układu pokarmowego: trzustki, żołądka i wątroby. Brodawki! Gdy zauważamy ciemne zrogowacenia umiejscowione w fałdach skórnych pod pachami, w okolicy pachwin, w dołach łokciowych i podkolanowych, które są szorstkie w dotyku i towarzyszy im świąd, mogą one sygnalizować obecność nowotworów przewodu pokarmowego. Szczególnie u osób otyłych i chorych na cukrzycę.



Zrogowacenia. Gdy pojawia się zakrzepowe zapalenie żył, które uwidacznia się obrzękiem i zaczerwienieniem skóry, a poprzez dotyk wyczuwamy jakby żylaki, może nam grozić rak trzustki.Gdy się pojawią płaskie, barwnikowe plamy soczewicowate w dużych ilościach w błonie śluzowej jamy ustnej i na skórze otaczającej usta może to być związane z nowotworami jelita, gruczołu piersiowego i płuc.



Oglądając w lustrze swoją twarz, zwróćmy także uwagę na sporą ilość łuszczących się brodawkowatych grudek. Zwłaszcza na nosie i błonach śluzowych. Również na kończynach. Często towarzyszą one nowotworom tarczycy, płuc, piersi i przewodu pokarmowego. Objawy skórne dotyczą także zmian kostnych w obrębie czaszki i licznych kostniaków w skórze. Występują one często z cystami naskórkowym i zmianami ocznymi. Ten genetycznie dziedziczony zespół objawów towarzyszy polipom i nowotworom jelita grubego.Dlatego warto przyglądać się swojej skórze, zwłaszcza po kąpieli. Bo jak powiadają przezorni: "Strzeżonego Pan Bóg strzeże".

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.