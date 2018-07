Tomasz Stańko (© Łukasz Gdak, Polska Press)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Zmarł Tomasz Stańko. Zmarł dzisiaj (29 lipca) w Warszawie. Był polskim muzykiem jazzowym i kompozytorem.

Zmarł Tomasz Stańko



Tomasz Stańko urodził się w 1942 roku w Rzeszowie. Edukację muzyczną rozpoczął w 1949, a więc w wieku siedmiu lat. Szybko zorientowano się, że ma nieprzeciętny talent. Trafił do szkoły muzycznej, gdzie uczył się w klasie trąbki, a potem skierował swoje kroki na ścieżce artystycznej kariery do Akademii Muzycznej w Krakowie. Początkowo interesował się malowaniem, ale mimo wszystko wygrała muzyka jazzowa - przełomem miało być doświadczenie koncertu Dave’a Brubecka, który w 1958 roku zagrał w krakowskiej Rotundzie.



Muzyczna kariera nabrała tempa w latach 60. Tomasz Stańko współpracował wtedy z grupą Jazz Darings, a podczas koncertów towarzyszył m.in. Michałowi Urbaniakowi. Koncertował także z grupą Krzysztofa Komedy.



Pod koniec lat 60. wyjechał do Stanów, a w roku 1970 współpracował ściśle z Pendereckim, a potem z Edwardem Vesalą. W latach 90. tworzył muzykę filmową (m.in. do takich filmów, jak "Trąd", "Cisza" czy "Poniedziałek"). To właśnie Tomasz Stańko skomponował także muzykę dla Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2009 roku wspólnie z kilkoma innymi muzykami nagrał album "Dark Eyes".



Muzyk walczył z chorobą nowotworową. Odszedł 29 lipca 2018 nad ranem w Szpitalu Onkologicznym w Warszawie.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.