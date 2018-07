Już za miesiąc, 17, 18 i 19 sierpnia, na zamku Topacz będziemy mogli zobaczyć najpiękniejsze klasyczne samochody wyprodukowane w latach 1886 - 1990.

MOTOCLASSIC 2018

Impreza będzie organizowana w miejscowości Ślęza koło Wrocławia. To już ósma edycja Zlotu Pojazdów Zabytkowych MotoClassic Wrocław 2018. Na zamku Topacz spotkają się miłośnicy klasycznej motoryzacji. Przypomnijmy, że przy zamku Topacz znajduje się Muzeum Motoryzacji, które można odwiedzać przez cały rok.Tradycyjnie klasyczne samochody, które można zobaczyć na zamku Topacz, przejadą ulicami Wrocławia. Ale parada samochodowa to tylko jedna z atrakcji. Oprócz tego w programie znajdą się również: rajd na orientację, wystawa sportowych Bugatti ( T13 z 1921 roku z Czech, Bugatti T40 z 1926 roku z Niemiec, Bugatti T 40 z 1928 roku z Polski, Bugatti T43 oraz znane z grafik tegorocznej edycji zlotu Bugatti T40 z 1926 roku z Austrii). Zobaczymy też oldtimery, ale nie zabraknie współczesnych premier takich marek, jak Bentley, Porsche, Maserati, Ferrari, BMW czy Mercedes.Imprezę poprowadzą Joanna Zientarska i Krzysztof Ibisz oraz komandor zlotu Adam Kornafel.Bilety jednodniowe na to wydarzenie są w cenie 15 (ulgowe) i 30 (normalne) złotych.Zobaczcie, jak było na Zlocie Pojazdów Zabytkowych w ubiegłych latach. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby obejrzeć galerię.