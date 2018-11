Złodzieje kradną w przedpokoju... [10 PRZYKAZAŃ POLICJI: jak nie dajć się obrobić we własnym domu]

Policjanci ostrzegają: złodzieje kradną w przedpokoju. Zamykajcie drzwi na klucz. Złodzieje chodzą po klatkach schodowych, łapią za klamkę i wchodzą do mieszkań. Z wieszaków, krzeseł, szafek na buty i innych mebli, gdzie najczęściej zostawiamy rzeczy po wejściu do domu, kradną torebki, portfele, telefony. Tylko czekają, by wykorzystać okazję. Tak było ostatnio w Wałbrzychu, gdzie sprawca w dwóch mieszkaniach z przedpokoju ukradł torebki z dokumentami i pieniędzmi. ZOBACZCIE 10 PRZYKAZAŃ POLICJI, BY NIE DAĆ SIĘ OBROBIĆ WE WŁASNYM DOMU... Nie wszystkie są takie oczywiste...Przejdź do galerii zdjęć.