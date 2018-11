Zlecili artystyczny wydruk pieniędzy, a potem szantażowali drukarza bo zrobił podróbki [WIDEO]

Od początku ich zamiarem było oszukanie osoby, której zlecili wydrukowanie pieniędzy. Fałszywa gotówka nie miała służyć im do celów artystycznych, a chcieli wprowadzić ją do obrotu. Gdyby tego było mało, zaczęli szantażować mężczyznę, któremu wydruk zlecili. Wmówili mu, że jeśli im nie zapłaci, to powiadomią policję o tym, że drukuje "fałszywki". Dwaj mieszkańcy Bolesławca wpadli po tym, jak zapłacili za przejazd taksówkarzowi fałszywymi pieniędzmi. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Podczas sprawdzenia przy każdym z podejrzanych policjanci zabezpieczyli wydrukowane banknoty, z których część była już wycięta i gotowa od użycia. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.