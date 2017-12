Nie odpowiadała wam muzyka, a może dania, które serwowano? Powód waszego zadowolenia nie jest istotny. Liczy się fakt. Jeśli zaliczycie nieudaną imprezę sylwestrową możecie ją zareklamować.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, który może zainteresować wielu z was. Okazuje się, że jeśli źle bawiliście się na imprezie sylwestrowej, możecie domagać się zwrotu części pieniędzy. Wystarczy wypełnić formularz reklamacji.Lokal oferował wam kilka gorących potraw, a otrzymaliśmy jedno? Mieliśmy bawić się w rytmie disco, a tymczasem DJ cały czas puszczał rap? Standard hotelu nie jest zgodny z ofertą? A może zaginęła wasza własność z szatni? Zgłoście to np. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/"Nie daj się zbyć, nawet gdy wisi informacja „za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności”. To przykład niezgodnej z prawem praktyki. Przedsiębiorca, który prowadzi szatnię, odpowiada za powierzone mu rzeczy” – ostrzega UOKiK.