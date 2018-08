Już w piątek, 10 sierpnia rozpoczyna się jeden z największych festiwali, który przeniesie nas w fantastyczny świat wyobraźni. Przez trzy dni na terenie wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego będzie odbywał się Festiwal Popkultury NiuCon – będzie to jego ostatnia edycja. Organizatorzy zapowiadają, że takiego pożegnania nie było jeszcze w naszej Galaktyce!

Mitologia i historia – takie motto przyświeca na finiszu jednego z największych konwentów fantastycznych w Polsce. Na kilka tysięcy fanów, którzy potwierdzili już swoją obecność na imprezie, czeka wyjątkowo rozbudowany i atrakcyjny program. Jednak nie tylko oni będą mieli okazję do podróży w niesamowity świat wyobraźni.- Oprócz naszych stałych i wiernych fanów zapraszamy na konwent również mieszkańców Wrocławia, którzy nie kupują biletów czy karnetów na imprezę – mówi Monika Laureanne Sodkiewicz, organizatorka konwentu z Fundacji Popcooltura. – Być może będzie to dla nich ostatnia okazja, żeby poczuć klimat fantastycznego festiwalu. Z wieloma wydarzeniami wychodzimy bowiem na zewnątrz organizując otwarte pokazy, spotkania i gry terenowe . Jak co roku zaprosiliśmy również na imprezę wychowanków wrocławskich Domów Dziecka, w tym roku natomiast zapraszamy wszystkich z całej Polski.Jedną z największych otwartych atrakcji będzie możliwość uczestnictwa w codziennym życiu wioski słowiańskiej. Grupa rekonstrukcyjna HundSkram zbuduje siedzibę naszych przodków przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego.- Pasjonuje nas wczesne średniowiecze, to jak ludzie wtedy żyli, w co się ubierali, co jedli, w co wierzono oraz jak walczono - mówią rekonstruktorzy Thrima i Bjorn. – Zapraszamy do naszej wioski, będziecie mogli porozmawiać z nami i znaleźć odpowiedzi na ważne pytania o Słowianach, ale również i o Wikingach - Jak to było z tymi rogami? Czy Słowianie faktycznie mieszkali w mchu i paprociach? Będziemy prezentować nasze stroje, uzbrojenie, przedmioty życia codziennego i wytwory naszego rzemiosła. Opowiemy o magicznych ziołach i ich zastosowaniu w średniowiecznej obrzędowości pogańskiej. Zapraszamy przez trzy dni trwania konwentu.To nie jedyne atrakcje dla osób, które w weekend znajdą się w okolicach placu Grunwaldzkiego. W sobotę będziemy świadkami mrożących krew w żyłach pojedynków. To wszelkiej maści rycerze – zarówno historyczni jak i fantastyczni, będą walczyć, za pomocą oczywiście tzw. bezpiecznych mieczy w okolicznych zaułkach, na chodnikach, przy fontannie… W przerwach między pojedynkami będzie natomiast można nauczyć się tańczyć a także podziwiać występy całych grup tanecznych i akrobatycznych. W niedzielę zaś – hit dla wszystkich, którzy marzyli, żeby choć przez chwilę stać się księżniczką, księciem, czarodziejem – wszystko to dzięki otwartej grze terenowej, czyli Disneyowskiemu Larpowi.Będzie również możliwość nabycia konwentowych pamiątek, ozdób, strojów, książek, komiksów – swoje podwoje dla osób z zewnątrz otwiera bowiem Aleja Wystawców i Artystów, do tej pory dostępna tylko dla uczestników imprezy.No i jeszcze jedna gratka dla wielbicieli fantastycznych podróży – bez ograniczeń będzie można przenieść się w świat wirtualny za pomocą konsol najnowszej generacji i VRów.Na ostatnim NiuConie nie może zabraknąć okazji do dyskusji, szczególnie tych kontrowersyjnych, czasami trudnych i drażliwych. Obok dyskusji na temat wizerunku Diabła w popkulturze będzie można dowiedzieć się na przykład o LGBT w mitologiach świata. Natomiast o teoriach spiskowych na przestrzeni dziejów dowiemy się podczas panelu sponsorowanego przez reptilian, Masonów i Płaską Ziemię. Nie zabraknie również tematów historycznych i poważnych rozmów – tak jak podczas spotkania pt. Pamięć o II Wojnie Światowej w Japonii - Jak Japonia zapamiętała II Wojnę Światową? Są ofiarami czy agresorami?Punktem kulminacyjnym festiwalu będzie Gala Cosplay, podczas której uczestnicy zaprezentują swoje stroje i powalczą o miano twórczyni bądź twórcy najlepszej stylistyki i aranżacji. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku scena w Imparcie, gdzie gościnnie odbywa się Gala, zapełni największy tłum w historii tego konwentu! Przebrani cosplayerzy będą również paradować po terenie konwentu – co roku wzbudzają sensację pozując do setek zdjęć.Oprócz tego cała plejada znakomitych gości – pisarzy i tłumaczy science fiction i fantasy, twórców komiksów, uwielbianych przez młodzież youtuberów, blogerów, podróżników, profesjonalnych cosplayerów, jedna mistrzyni w japońskich szachach, jeden prawnik- pasjonat prawa karnego w Japonii, twórców gier, rzemieślników i wielu innych… O nich wszystkich możecie przeczytać na stronie niucon.plOd 2008 roku festiwal poświęcony jest fantastyce, literaturze, tradycyjnym i cyfrowym grom, kulturze azjatyckiej, działalności artystycznej, cosplayowi, muzyce i szeroko pojętej popkulturze. Do tej pory konwent stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na mapie ogólnopolskich zlotów miłośników szeroko pojętej fantastyki i kultury azjatyckiej. W ostatnich latach gromadził od 4 do 5 tysięcy uczestników.- Przez 10 lat zdarzyło się mnóstwo wspaniałych rzeczy, uczestnicy przyjeżdżający z całej Polski mieli okazję poznać się, razem przeżywać niesamowite chwile i doskonale się bawić – mówi Monika Laureanne Sodkiewicz. – Stwierdziliśmy jednak, że aby się rozwijać, należy co jakiś czas modyfikować formułę. Trzeba iść do przodu, coś zmieniać, tworzyć nowe projekty. NiuCon osiągnął szczyt – i chcemy aby takim był zapamiętany. Oczywiście nie rezygnujemy z dalszych działań. Mamy mnóstwo planów – od organizacji Targów Popkultury po kameralne i tematyczne zloty zarówno miłośników kultury azjatyckiej jak i fantastyki.