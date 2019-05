Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy we Wrocławiu i regionie

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionów – w tym Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. – W naszym regionie, szczególnie w samym Wrocławiu, mocno rozwinęła się gałąź turystyczna. Nasze województwo jest bardzo popularne wśród zwiedzających – z Polski i zza granicy. Wymaga to doboru wykwalifikowanej kadry w wielu branżach m.in. hotelarskiej i gastronomicznej, a także wykształcenia doskonale przygotowanych do pracy przewodników turystycznych. Drugą gałęzią, która jest wiodąca w naszym regionie, jest przemysł. Tu wachlarz kwalifikacji, które są potrzebne – jest bardzo szeroki. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto inwestować w pracowników i ich kwalifikacje, ponieważ wpływa to na rozwój całej gospodarki – mówi Agnieszka Sekułowicz, Doradca Regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

- Z reguły osoby dorosłe pracowały już w różnych branżach, ale nie mają na to odpowiedniego dokumentu. System umożliwia przeprowadzenie egzaminu, a następnie otrzymanie dyplomu kwalifikacji czy dyplomu zawodu. To dyplom porównywalny do tego, który dostaje się w systemie formalnym. Nie trzeba wracać do ławy szkolnej, przechodzić przez cały proces edukacji. To nie jest konkurencja dla szkolnictwa formalnego, ponieważ poprzez Zintegrowany System Kwalifikacji podkreślamy jedynie znaczenie uczenia się przez całe życie. Mówimy o tym, że kilka razy w życiu zmienia się zawód, a nawet w jednym zawodzie pojawiają się nowe rzeczy - mówi Lilla Jaroń z Urzędu Pracy. - Sama musiałam kiedyś przejść przez szkolenie na managera zarządzania oświatą, a trzy czwarte materiału stanowiły umiejętności ekonomiczno-finansowe, które jako magister ekonomii osiągnęłam. Musiałam to "odsiedzieć" i niestety, był to dla mnie stracony czas. Po co to wszystko, skoro te umiejętności są? System pozwala na uzyskanie tego samego tytułu co w systemie formalnym. Nieważne, jaką ścieżką dochodzi się do umiejętności. Ważne jest to, czy się umiejętności posiada. Oczywiście, nie da się tego przełożyć na wszystkie zawody, np. takie zawody regulowane, jak np. lekarz czy pielęgniarka. Są pewne wyjątki, ale czyż na przykład dorosła pani, która gotuje na weselach nie ma takich samych umiejętności, jak kucharz po trzyletniej szkole gastronomicznej?