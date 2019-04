Zgorzelec: Odkryto dwa ciała w jednym z mieszkań. Co się stało? [ZDJĘCIA]

Informację o odkryciu dwóch ciał w jednym z mieszkań przy ul. Warszawskiej potwierdza Agnieszka Goguł, oficer prasowy KPP w Zgorzelcu. Na razie mundurowi nie ujawniają szczegółów sprawy. Jak udało nam się ustalić w mieszkaniu przebywały trzy osoby. Jedna z nich trafiła szpitala. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wstępnie śledcze wykluczyli udział osób trzecich, co oznacza, że prawdopodobnie nie doszło do zabójstwa. Jaka zatem była przyczyna zgonu dwóch osób? Jak informują nasz mieszkańcy bloku, w którym doszło do tragedii, w mieszkaniu często dochodziło do nadmiernego spożycia alkoholu. Być może tym razem doszło do zatrucia? Szczegóły sprawy ustalą śledczy. Więcej informacji wkrótce.