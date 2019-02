Zez? To się leczy!

Zez powstaje wskutek nierównoległego ustawienia gałek ocznych. Zaburzenie może rozwinąć się w każdym okresie życia -zarówno u dzieci, jaki i dorosłych. Wśród przyczyn wymienia się m.in. zmiany anatomiczne gałki ocznej, zaburzenia w mięśniach gałkoruchowych, ich unerwieniu lub w oczodole czy urazy psychiczne. Nie bez znaczenia pozostają też geny - zeza często otrzymujemy w niechcianym spadku po przodkach.

Defekt nie tylko kosmetyczny

Dlaczego tak ważna jest szybka diagnostyka i leczenie? Bo zez prowadzi do zaburzeń widzenia obuocznego i widzenia przestrzennego. - Oczy tracą zdolność współpracy ze sobą zapewniającej poczucie głębi. Dochodzi do ograniczenia pola widzenia. Może pojawić się podwójne widzenie. W rezultacie zez prowadzi do trwałego pogorszenia ostrości wzroku - wyjaśnia dr n. med. Maria Pomorska. Tych przykrych konsekwencji można uniknąć, szybko rozpoczynając leczenie.

Operacja to ostatnia deska ratunku - przeprowadza się ją, gdy wszystkie inne metody leczenia zawiodą. Mimo to rzadko kiedy decydują się na nią dorośli. Tymczasem, jak przekonuje dr n. med. Maria Pomorska, operacja to nie tylko poprawa wyglądu pacjenta, ale przede wszystkim - znacząca poprawa widzenia.



Do formy wrócisz w kilkanaście dni

- Nie wchodzimy do wnętrza oka, więc to zabieg bezpieczny i szybki - trwa od kilkunastu minut do godziny. Najprościej mówiąc, operacja polega na wzmocnieniu lub osłabieniu mięśni zewnątrzgałkowych - czyli tych, dzięki którym ruszamy gałką oczną. U dorosłych stosujemy znieczulenie miejscowe, u dzieci- ogólne. Najczęściej jeszcze tego samego dnia pacjent może wrócić do domu - wyjaśnia okulistka.

Kwalifikację do leczenia operacyjnego przeprowadza się na podstawie badania okulistycznego, które uwzględnia wielkość wady refrakcji, rodzaj zaburzeń ruchomości gałek ocznych i stan widzenia obuocznego. - W zezach kwalifikujących się do leczenia operacyjnego zastosowanie takiego leczenia może poprawić poczucie głębi i pole widzenia zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Większość pacjentów, którzy przebyli operację zeza podaje poprawę własnej oceny, umiejętności komunikacyjnych, rozwoju zawodowego jak również poprawę w czytaniu i prowadzeniu samochodu - mówi dr n. med. Maria Pomorska.

Dwa tygodnie po operacji pacjenci powinni zostać w domu. Pełna rekonwalescencja następuje po 8 tygodniach. Po operacji pacjenci mogą skarżyć się na przejściową bolesność, kłucie i światłowstręt operowanego oka, zaczerwienienie i obrzęk spojówki, przejściowe upośledzenie ostrości wzroku. - Co najmniej 7 dni po zabiegu nie można prowadzić auta. Na 6 tygodni zawieszamy działalność sportową - mówi dr n. med. Maria Pomorska.

Pierwsza wizyta kontrolna powinna się odbyć dzień po zabiegu, druga po dwóch tygodniach. Dalszy tok postępowania zależy od procesu gojenia się oka. Szwy wchłanialne spojówki na ogół ulegają samoistnemu rozpuszczeniu w ciągu 4-6 tygodni po zabiegu i nie wymagają usuwania.

Czy zez wróci?

To chyba najczęściej padające pytanie . - I jest ono jak najbardziej słuszne, ponieważ, niestety, istnieje ryzyko, że skorygowana wada pojawi się znowu. Zależy od od rodzaju zeza, wieku pacjenta, stylu jego życia. Ciężko przewidzieć, czy nawrót nastąpi za rok, za 5 czy za 20 lat. Operujemy jednak z myślą, że pozytywny efekt utrzyma się średnio około 10 lat - w przeciwnym razie nie proponowalibyśmy zabiegu pacjentom - tłumaczy specjalistka z Centrum Okulistycznego M-MED.

Alternatywne metody leczenia zeza

W przypadku zeza istnieją alternatywne zachowawcze metody leczenia takie jak: korekcja wady refrakcji przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych, stosowanie szkieł pryzmatycznych, ćwiczenia ortoptyczne. Leczenie operacyjne zalecane jest wówczas, gdy w/w metody leczenia są nieskuteczne lub nieakceptowane przez pacjenta. W tej sytuacji nie istnieje alternatywna metoda leczenia korygująca zeza.